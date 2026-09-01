بني سويف.. ضبط مصنع إضافات أعلاف بدون ترخيص وتحرير 8 مخالفات تموينية

واصلت إدارة تموين شرق النيل جهودها الرقابية لإحكام السيطرة على الأسواق والمنشآت التجارية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة، وكانت هذه الحملة برئاسة السيد احمد عبدالسلام مدير الادارة.

وأسفرت الحملة التموينية التي شنتها الإدارة عن تحرير 8 مخالفات متنوعة، وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي:



ضبط مصنع يعمل بدون ترخيص في مجال تصنيع وتداول إضافات الأعلاف الحيوانية، وتم التحفظ على 200 كرتونة من إضافات الأعلاف الحيوانية، بإجمالي (10,000) عبوة، بواقع 50 عبوة للكرتونة، زنة العبوة الواحدة 50 مللي، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة للقرارات والقوانين المنظمة.

تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت المديرية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، للتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، وضمان وصول السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات إلى المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

