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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يعتمد النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 229 درجة.. تفاصيل

محافظ بني سويف ووكيل وزارة التعليم
محافظ بني سويف ووكيل وزارة التعليم

 اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، مقترح مديرية التربية والتعليم بشأن إعادة فتح باب القبول بالصف الأول الثانوي العام «مرحلة ثالثة» للعام الدراسي 2026/2027، للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بالنزول بالحد الأدنى للقبول إلى 229 درجة للطلاب النظاميين، و207 درجات لفصول الخدمات المسائية، وذلك بالمدارس التي تسمح كثافتها بقبول طلاب جدد.

وأوضح الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن هذا الإجراء جاء بعد مراجعة أعداد الطلاب الناجحين، وأعداد الفصول المتاحة، والكثافات الفعلية بكل مدرسة، بما يضمن الاستفادة من الطاقة الاستيعابية المتاحة، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للقبول بالمرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أن النزول في المرحلة الثالثة لا يسري على جميع مدارس المحافظة، وإنما يقتصر على المدارس التي تسمح كثافتها وأعداد فصولها بقبول طلاب جدد.

وأضاف وكيل الوزارة أن التقدم في المدارس المحددة سيكون ورقيًا من خلال المدرسة، مع أخذ إقرار على ولي الأمر بعدم التحويل من المدرسة التي تم القبول بها طوال مدة المرحلة الثانوية، وذلك في إطار تنظيم عملية التوزيع وتحقيق التوازن في الكثافات بين المدارس.

وأشار إلى أن المدارس التي يشملها النزول بالحد الأدنى للقبول، جاءت على النحو التالي:

إدارة بني سويف التعليمية:
الشهيد نور الدين العسكرية ث بنين، إهاب إسماعيل ث العسكرية بنين، السيدة خديجة ث بنات، محمد جابر قصلة ث بنات.

إدارة الواسطى التعليمية:
جميع مدارس الإدارة، فيما عدا مدرسة الشهيد غريب عبد التواب ث بنين، ومدرسة علية توفيق الثانوية بنات.

إدارة ناصر التعليمية:
جميع مدارس الإدارة، فيما عدا مدرسة جابر جاد ث بنين، ومدرسة الشهيد محمد كامل أحمد بيومي الثانوية بنات.

إدارة إهناسيا التعليمية:
جميع مدارس الإدارة، فيما عدا مدرسة إهناسيا الثانوية بنات، ومدرسة إهناسيا الثانوية بنين.

إدارة ببا التعليمية:
جميع مدارس الإدارة، فيما عدا مدرسة فاطمة الزهراء ث بنات، ومدرسة عبد المنعم رياض ث بنين.

إدارة سمسطا التعليمية:
جميع مدارس الإدارة، فيما عدا مدرسة السيدة خديجة ث بنات، ومدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ ث بنين.

إدارة الفشن التعليمية:
جميع مدارس الإدارة، فيما عدا مدرسة عصام الدين سالم ث بنات.

وأكد وكيل الوزارة أن تحديد المدارس المستفيدة من النزول جاء وفقًا للكثافات الفعلية بكل مدرسة وعدد الفصول المتاحة بها، بما يتيح استيعاب الطلاب الجدد دون الإخلال بالكثافة المقررة أو انتظام العملية التعليمية، مع استمرار الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للقبول.

ويأتي اعتماد المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالثانوي العام في إطار حرص محافظة بني سويف ومديرية التربية والتعليم على الاستجابة لمطالب أولياء الأمور، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالثانوي العام، مع مراعاة الإمكانات الاستيعابية للمدارس وتحقيق الاستخدام الأمثل للفصول المتاحة.

تعليم بني سويف بني سويف الثانوية

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