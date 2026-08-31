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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سهير جودة تنعى ياسمين أبو النجا: أم فقدت ابنتها.. وابنة فقدت أمها

الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي
الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي
علا محمد

نعت الإعلامية سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ياسمين سيف الله أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وكتبت سهير جودة في نعيها: «أحيانًا، مهما كانت الحياة مليئة بالأضواء، يأتي الفقد ليعيد كل شيء إلى معناه الأول… أم وابنة، وابنة فقدت أمها».

وأضافت: «ياسمين سيف الله أبو النجا، ابنة نجلاء فتحي وسيف أبو النجا، رحلت فجأة إثر أزمة قلبية. كانت ابنةً لأم عرفناها نجمةً كبيرة، وكانت هي نفسها أمًا لابنةٍ ستتعلم من اليوم كيف تكمل حياتها بنصف حكايتها».

وتابعت الإعلامية: «في لحظة واحدة، تغيّرت مواقع الأمهات والبنات… أم فقدت ابنتها، وابنة فقدت أمها. أما الشهرة والأضواء وكل ما عدا ذلك، فيتراجع أمام حقيقة واحدة: أن إنسانة رحلت، وخلّفت وراءها قلوبًا لن تعود كما كانت».

واختتمت سهير جودة نعيها بالدعاء للراحلة قائلة: «رحم الله ياسمين، وجبر قلب نجلاء فتحي ووالدها وابنتها وكل من أحبها».

من هي ياسمين أبو النجا؟

ياسمين سيف الله أبو النجا هي الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي من زوجها السابق المهندس والفنان سيف أبو النجا، الذي جمعته بها قصة حب انتهت بالزواج خلال فترة السبعينيات، واستمر زواجهما لنحو خمس سنوات، قبل أن يقررا الانفصال، مع استمرار الود والعلاقة الإنسانية بينهما.

وُلدت ياسمين في كنف أسرة فنية؛ فوالدتها الفنانة نجلاء فتحي، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية، بينما ينتمي والدها سيف أبو النجا إلى عائلة فنية معروفة، قبل أن يتفرغ لمجاله المهني كمهندس معماري عقب تجربته السينمائية.

ورغم نشأتها في أسرة فنية، لم تختر ياسمين السير على خطى والديها، فلم تدخل مجال التمثيل أو العمل الفني، وفضّلت الحفاظ على خصوصية حياتها بعيدًا عن الإعلام، وهو ما جعل ظهورها نادرًا، ومحل اهتمام الجمهور في كل مرة تظهر فيها.

ورحلت ياسمين أبو النجا عن عمر ناهز 44 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وسط حالة من الحزن بين أسرتها ومحبي والدتها الفنانة نجلاء فتحي.

الإعلامية سهير جودة ياسمين سيف الله أبو النجا نجلاء فتحي أبو النجا ياسمين أبو النجا

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