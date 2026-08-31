استعدادًا للعام الدراسي.. اجتماع مسئولي الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بتعليم بني سويف

في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء عبدالله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بشأن تكثيف الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، عقد الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارات التعليمية، لمراجعة خطط الاستعداد والجاهزية، والتأكد من سرعة التعامل مع مختلف الأزمات والمواقف الطارئة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب والعاملين.



جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد صلاح، وكيل المديرية، والدكتورة عائشة عبد الرحيم، مدير إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء أقسام الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارات التعليمية.



وخلال الاجتماع، تم استعراض الإمكانات المتاحة بكل إدارة تعليمية، وتحديد أبرز المعوقات والتحديات، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق الفوري وسرعة تبادل المعلومات بين الإدارات والمدارس وإدارة الأزمات والكوارث بالمديرية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتعامل بكفاءة مع أي موقف طارئ.



وأكد الدكتور عصام عبد المهدي عمارة أن الاستعداد المبكر والتعامل الاستباقي مع الأزمات يمثلان ركيزة أساسية لضمان انتظام العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة رفع درجة الجاهزية داخل جميع الإدارات والمدارس، والتأكد من وضوح أدوار ومسئوليات فرق الأزمات، وسرعة التواصل والتنسيق عند حدوث أي طارئ.



وشدد مدير المديرية على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية، ورصد أي مخاطر أو ملاحظات قد تؤثر على سلامة الطلاب والعاملين، والعمل على تلافيها قبل بدء الدراسة، مع الالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة، وتحديث خطط الإخلاء والتعامل مع الأزمات وفق السيناريوهات المختلفة.



ومن جانبه، أكد الأستاذ محمد صلاح، وكيل المديرية، ضرورة إعداد وتنفيذ خطط إخلاء فعالة داخل المدارس والإدارات التعليمية، وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة، مع التأكيد على البدء في تنفيذ تدريبات عملية وفعلية داخل المدارس على إجراءات الإخلاء وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية، بما يرفع جاهزية الطلاب والعاملين للتعامل السليم مع أي موقف طارئ.



كما أكد الحضور أهمية تفعيل غرف العمليات الخاصة بالأزمات والكوارث داخل الإدارات التعليمية، وتحقيق الربط والتواصل المباشر والمستمر مع غرفة عمليات إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية، لضمان سرعة نقل المعلومات، ودقة المتابعة، وسرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.



واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، ويعزز قدرة المدارس والإدارات التعليمية على مواجهة الأزمات والطوارئ بكفاءة وفاعلية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.