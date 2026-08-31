أستون فيلا يحسم صفقة إبراهيم مباي من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي أستون فيلا الإنجليزي من حسم صفقة التعاقد مع الفرنسي الشاب إبراهيم مباي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما أوردته شبكة «سكاي سبورتس»، فقد أجرى مباي الفحوصات الطبية الخاصة بالانتقال إلى أستون فيلا، تمهيدًا لإتمام الصفقة قادمًا من النادي الباريسي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الشبكة أن إدارة أستون فيلا تستعد للإعلان الرسمي عن الصفقة اليوم أو غدًا، ليصبح اللاعب الفرنسي الشاب أحدث المنضمين إلى صفوف «الفيلانز».

وكان مباي قد جذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الفترة الماضية، بعدما قدم مستويات مميزة مع باريس سان جيرمان، ليصبح واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الفرنسية.

ويرتبط اللاعب بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2028، إلا أن العروض القوية المقدمة للحصول على خدماته دفعت النادي إلى الموافقة على رحيله.