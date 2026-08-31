مفاجأة.. بيزيرا يرفض حضور اجتماع الزمالك ويطلب عقده في الإمارات

كشف الإعلامي محمد المحمودي، عبر قناة «أون سبورت»، تفاصيل جديدة بشأن الاجتماع الذي جمع محامي البرتغالي بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع مسؤولي القلعة البيضاء، لمناقشة موقف اللاعب ومستقبله مع الفريق.

وقال المحمودي إن الاجتماع شهد 3 مفاجآت، كان أبرزها عدم حضور بيزيرا للاجتماع الذي عُقد عبر تقنية «زووم»، موضحًا أن اللاعب فضل عدم المشاركة خشية عدم موافقة مسؤولي الزمالك على مطالبه.

وأوضح أن محامي بيزيرا طلب عقد اجتماع مباشر مع مسؤولي الزمالك، إلا أن اللاعب ومحاميه رفضا فكرة حضور الاجتماع في القاهرة، واقترحا عقده في الإمارات.

وأشار المحمودي إلى أن محامي اللاعب برر رفض الحضور إلى القاهرة، بأن عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين قد يؤدي إلى حدوث صدام، وهو ما يرغب اللاعب في تجنبه.

وأضاف أن الهدف من عقد الاجتماع في الإمارات هو الوصول إلى اتفاق واضح مع مسؤولي الزمالك، يتضمن تعهد النادي بالموافقة على رحيل بيزيرا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة مستمرة بين بيزيرا ونادي الزمالك، بعدما ارتبط اسم اللاعب بالرحيل عن القلعة البيضاء، وسط اهتمام من نادي شباب الأهلي الإماراتي بالتعاقد معه.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت خلال الفترة الماضية عن وجود خلافات بين اللاعب وإدارة الزمالك بشأن مستحقاته ومستقبله مع الفريق، في الوقت الذي يسعى فيه النادي للحفاظ على حقوقه في حال رحيل اللاعب.