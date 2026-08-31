تراجع 2 ريال.. سعر الذهب في السعودية اليوم

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026، تراجعًا بأكثر من 2 ريال للجرام .

سعر الذهب في السعودية



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 535.61 ريال، بما يعادل 142.83دولار.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم نحو 468.66 ريال، بما يعادل 124.98 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 490.98 ريال، بما يعادل 130.93 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 401.71 ريال، بما يعادل 107.12 دولار.



سعر سبائك الذهب في السعودية

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام نحو 2,785.19 ريال، بما يعادل 742.72 دولار، بينما سجلت سبيكة 10 جرام نحو 5,506.11 ريال، بما يعادل 1,468.30 دولار.



وسجلت سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام نحو 10,937.24 ريال، بما يعادل 2,916.60 دولار، في حين سجلت السبيكة وزن 50 جرام نحو 27,155.62 ريال، بما يعادل 7,241.50 دولار.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 54,204.12 ريال، بما يعادل 14,454.43 دولار، في آخر تعاملات مسجلة.