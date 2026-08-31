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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد عمال مصر ينعى ضحايا حرائق الجزائر ويؤكد تضامنه مع الشعب الشقيق

مكافحة حرائق الغابات
مكافحة حرائق الغابات
الديب أبوعلي

أعرب عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن خالص تعازيه ومواساته إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وقيادات وأعضاء الاتحاد وأسر ضحايا الحرائق التي شهدتها عدد من المناطق في الجزائر، مؤكدا تضامن الاتحاد الكامل مع الأشقاء الجزائريين في هذه الظروف الأليمة.

وقال الجمل، في رسالة عزاء وجهها إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، إن الاتحاد تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ الحرائق التي شهدتها عدد من المناطق في الجزائر الشقيقة، وما خلفته من ضحايا ومصابين وخسائر مؤلمة.

ضحايا الحرائق في الجزائر 

وتقدم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم وعموم الشعب الجزائري الشقيق، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد ضحايا الكارثة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل مكروه.

وأكد الجمل أن روابط الأخوة التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والجزائري، وما يجمع الحركة النقابية في البلدين من علاقات راسخة، تجعل عمال مصر وحركتهم النقابية يقفون إلى جانب أشقائهم الجزائريين في هذه الظروف، مشددا على أن مصاب الجزائر هو مصاب مصر، وأن آلام الأشقاء تجد صداها في قلوب عمال مصر.

واختتم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رسالته بتجديد خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يحفظ الله الجزائر وأهلها ويديم عليها الأمن والسلام والاستقرار.

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