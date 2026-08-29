الأهلي يتقدم بخالص التعازي للأشقاء بالجزائر في ضحايا حرائق الغابات

يتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشعب الجزائري الشقيق، في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وأعرب النادي الأهلي، بالنيابة عن مجلس الإدارة وأعضاء النادي وجماهيره، عن بالغ حزنه وأسفه لما خلفته هذه الحرائق من خسائر بشرية، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الأشقاء في الجزائر في هذا الظرف الصعب.

وأكد مجلس إدارة الأهلي وقوفه إلى جانب أسر الضحايا وذوي المصابين، متوجهًا إليهم بخالص مشاعر المواساة والدعم، في ظل الظروف المؤلمة التي يعيشونها جراء تداعيات حرائق الغابات.

وشدد النادي على أن الشعبين المصري والجزائري تجمعهما علاقات تاريخية وروابط قوية، وأن مشاعر التضامن والمساندة تظهر بوضوح في أوقات الأزمات والمحن، معربًا عن تمنياته بأن تتجاوز الجزائر وشعبها هذه الأزمة في أسرع وقت.

ووجه النادي الأهلي الدعاء إلى الله عز وجل بأن يتغمد ضحايا الحرائق بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الكارثة.

كما دعا مجلس إدارة النادي المولى عز وجل إلى أن يحفظ الجزائر وشعبها من كل سوء، وأن يكتب السلامة لجميع المتضررين من الحرائق، وأن تنجح الجهود المبذولة في السيطرة على النيران والحد من آثارها.

واختتم النادي الأهلي رسالته بالتأكيد على تمنياته بالسلامة للشعب الجزائري الشقيق، معربًا عن أمله في انتهاء هذه الأزمة سريعًا وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، وأن يحفظ الله الجزائر وأهلها من كل مكروه، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل



