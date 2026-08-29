قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس في مصر.. انخفاض الحرارة لـ35 درجة
السيطرة على حريق داخل بورتو مارينا العلمين.. صور
هشام زاهد: الفوز على زد خطوة مهمة في مشوار الأهلي بالدوري
كيف كان شكل النبي؟.. وصف دقيق لهيئة سيد البشر
اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
سعر أقل دولار في البنوك الآن
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تجنيد الأطفال في كولومبيا بعد الزلزال
رونالدو يصبح الهداف التاريخي للنصر في الدوري السعودي للمحترفين
أمير اليماني: سعيد بالإقبال الجماهيري الكبير على مسرحية متولي وشفيقة
عموتة يكشف موقف إمام عاشور وطاهر وكوكا.. ويخوض ودية لتجهيز البدلاء
أمير هشام: الزمالك يتريث في أزمة بيزيرا لرغبته في شكوى "كيان"
من تارانتو إلى لوس أنجلوس | مصر تشمُّ رائحة المجد الأولمبي .. وتحصد 32 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتقدم بخالص التعازي للأشقاء بالجزائر في ضحايا حرائق الغابات

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشعب الجزائري الشقيق، في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وأعرب النادي الأهلي، بالنيابة عن مجلس الإدارة وأعضاء النادي وجماهيره، عن بالغ حزنه وأسفه لما خلفته هذه الحرائق من خسائر بشرية، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الأشقاء في الجزائر في هذا الظرف الصعب.

وأكد مجلس إدارة الأهلي وقوفه إلى جانب أسر الضحايا وذوي المصابين، متوجهًا إليهم بخالص مشاعر المواساة والدعم، في ظل الظروف المؤلمة التي يعيشونها جراء تداعيات حرائق الغابات.

وشدد النادي على أن الشعبين المصري والجزائري تجمعهما علاقات تاريخية وروابط قوية، وأن مشاعر التضامن والمساندة تظهر بوضوح في أوقات الأزمات والمحن، معربًا عن تمنياته بأن تتجاوز الجزائر وشعبها هذه الأزمة في أسرع وقت.

ووجه النادي الأهلي الدعاء إلى الله عز وجل بأن يتغمد ضحايا الحرائق بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الكارثة.

كما دعا مجلس إدارة النادي المولى عز وجل إلى أن يحفظ الجزائر وشعبها من كل سوء، وأن يكتب السلامة لجميع المتضررين من الحرائق، وأن تنجح الجهود المبذولة في السيطرة على النيران والحد من آثارها.

واختتم النادي الأهلي رسالته بالتأكيد على تمنياته بالسلامة للشعب الجزائري الشقيق، معربًا عن أمله في انتهاء هذه الأزمة سريعًا وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، وأن يحفظ الله الجزائر وأهلها من كل مكروه، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل


 

الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة دوري نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

المعاش المبكر

وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

هاتريك مع الكينج.. مصطفى حدوتة يرقص على "يسألوا عنك" احتفالًا بتعاونه الثالث مع محمد منير

هاتريك مع الكينج .. مصطفى حدوتة يرقص على يسألوا عنك احتفالًا بتعاونه الثالث مع محمد منير

النجم محمود الليثي

بالصور .. مصطفى كامل ومحمود الليثي يتألقان بحفل كامل العدد بالعلمين

الفنانة ماغي سميث

الكشف عن وصية ماغي سميث.. ثروتها بلغت 21 مليون دولار

بالصور

حطي المكرونة في قالب الكيك.. طريقة عمل أكلة بشكل جديد هتخطف العين

حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. لا تدخل في نقاشات عقيمة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج السرطان حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. لا تشارك كل أسرارك

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد