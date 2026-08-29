الحرس الثوري : فتح مضيق هرمز "كذبة " حتى تتحكم أمريكا بأسعار النفط



أكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن تصريحات الأمريكيين بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحا كذبة تهدف إلى التحكم بأسعار النفط.



وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني في بيان لها أن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور من دون التنسيق مع إيران.



وشددت بحرية الحرس الثوري الإيراني قائلة : نهجنا بشأن مضيق هرمز سيستمر حتى انتهاء أعمال أمريكا العدائية وتنفيذها لتعهداتها.

وفي وقت لاحق ؛ ذكر موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز.



وأوضح أكسيوس، أنّ الجيش الأمريكي نجح تدريجيا في تقويض نفوذ إيران في مضيق هرمز، مواصلا: "سيطرتنا على مضيق هرمز ستمنحنا اتفاقا أفضل مع إيران".



وذكر الموقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أنّ مذكرة التفاهم لم تعد مهمة لنا بعد سيطرتنا على مضيق هرمز، وأنّ ما بين 20 إلى 30 ناقلة تعبر الممر الجنوبي لمضيق هرمز كل ليلة تحمل ما بين 9 و10 ملايين برميل نفط.



وأفاد الموقع ، بأنه جرى إزالة نحو 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الرئيسي لمضيق هرمز بينها 11 فقط ألغاما حقيقية، وأن الضربات الإيرانية أصابت 2% فقط من السفن التي عبرت هرمز الشهر الماضي.



ووفقا لما جاء في الموقع، فإن الجيش الأمريكي قلص تدريجيا نفوذ إيران في مضيق هرمز، وأن الهجمات الإيرانية والتهديد بالألغام أوقفا حركة الشحن التجاري في هرمز.



وأكد الموقع، أنّ الحملة الأمريكية أضعفت قدرة الحرس الثوري على استهداف السفن في هرمز، وأنّ واشنطن نفذت عملية لإزالة الألغام من الممر الملاحي الرئيسي في مضيق هرمز.



وذكر موقع أكسيوس، أنّ حركة النفط عبر هرمز تبلغ نحو نصف مستويات ما قبل الحرب، وأن قائد سنتكوم يعلن خلو الممرات الدولية في هرمز من الألغام البحرية الإيرانية، وأنّ واشنطن تستهدف رفع عبور السفن في هرمز إلى 50 سفينة يوميا بحلول منتصف سبتمبر.



وأشار الموقع الأمريكي، إلى أنّ واشنطن تستهدف وصول صادرات النفط عبر هرمز إلى 60-70% من مستويات ما قبل الحرب، وأنّ إيران تتمسك بمطالبة واشنطن بتنفيذ مذكرة التفاهم وإعادة فتح مضيق هرمز.



وأفاد الموقع، بأن واشنطن تراهن على الحصار والضغط الاقتصادي لتعزيز موقفها التفاوضي مع إيران، وأن مسؤولين أمريكيين يرون أن تغير الأوضاع في هرمز يعزز موقف واشنطن بأي مفاوضات مقبلة.