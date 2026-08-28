مركز بحري بريطاني: 103 سفن دخلت مضيق هرمز الأسبوع الماضي مقابل 101 غادرت

كشف مركز بريطاني لمراقبة الحركة البحرية أن 103 سفن دخلت مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، بينما غادرت 101 سفينة أخرى، في مؤشر على استمرار حركة الملاحة عبر الممر المائي الاستراتيجي، رغم المخاطر الأمنية والتوترات المتصاعدة في المنطقة.

وتأتي هذه البيانات في وقت لا تزال فيه حركة السفن عبر مضيق هرمز أقل بكثير من مستوياتها المعتادة قبل اندلاع الصراع، إذ أظهرت بيانات حديثة أن حركة العبور لا تزال متأثرة بالتهديدات الأمنية والقيود المفروضة على الملاحة.

وكانت بيانات صادرة عن UK Maritime Trade Operations (UKMTO) قد أظهرت أن 103 سفن دخلت المضيق خلال الفترة من 15 إلى 21 أغسطس، مقابل 89 سفينة غادرت خلال الفترة نفسها، وفق بيانات تتبع السفن.

وتعكس الأرقام استمرار استخدام المضيق من جانب السفن التجارية وناقلات النفط والغاز، رغم ارتفاع مستوى المخاطر التي تواجهها الملاحة البحرية، في ظل تسجيل عشرات الحوادث التي شملت هجمات وأضرارًا لحقت بسفن تجارية منذ اندلاع التصعيد.

ووفق أحدث تقرير أسبوعي لـUKMTO، شهدت المنطقة المحيطة بمضيق هرمز 23 حادثة إطلاق مقذوفات أُبلغ عنها منذ 6 يوليو 2026، أسفرت عن أضرار في جسور القيادة وغرف المحركات وهياكل عدد من السفن، إلى جانب تسجيل خسائر بشرية. كما أشار التقرير إلى وقوع 83 حادثًا بحريًا مختلفًا خلال العام الجاري، بينها 63 بلاغًا عن أضرار لحقت بسفن و3 خسائر مؤكدة للسفن.