قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفارة اليمن بالقاهرة تتابع التحقيقات في مقـ تل سيدتين داخل شقتهما بالجيزة
لأول مرة في دوري المحترفين.. إلغاء مباراة فاركو والمنصورة بسبب هدف مثير للجدل
الدوري المصري| بن شرقي يباغت زد بهدف ويعلن تقدم الأهلي
لينكولن تكشف الستار عن كورسير 2027 الجديدة.. وهذا سعرها
حذرت الدول من تنفيذها.. إيران: العقوبات الأمريكية الأخيرة «إرهاب اقتصادي»
الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تعيد رسم خريطة التجارة في مصر
فرنسا: مستعدون للتعاون مع السويد في تطوير مقاتلة من الجيل المقبل
شكوى تكشف مشكلة فرامل في 82 ألف سيارة فورد مافريك
القبض على عاطل هدد طليقته بسلاح أبيض في الإسكندرية
طارق العشري: دفاع الأهلي أحد أسباب تراجع الفريق.. وعلي معلول لم يتم تعويضه
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعزز العلاقات وتفتح آفاقا جديدة للتنمية والاستثمار
بارتفاع 150 مترا.. بالون ثابت يظهر في سماء الأهرامات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بدرية طلبة تعود إلى المسرح من بوابة الإسكندرية.. تفاصيل مسرحية الحالة خطيرة جدا

الفنانة بدرية طلبة
الفنانة بدرية طلبة
أوركيد سامي

تستعد الفنانة بدرية طلبة، للعودة من جديد إلى خشبة المسرح، من خلال مشاركتها في بطولة العرض المسرحي «الحالة خطيرة جدًا»، المقرر تقديمه على مسرح بيرم التونسي بمحافظة الإسكندرية، ضمن خطة عروض البيت الفني للمسرح، وبمشاركة مجموعة من نجوم فرقة مسرح الإسكندرية.

وأعلنت بدرية طلبة عن استعدادها للعرض المسرحي الجديد، حيث حرصت على مشاركة جمهورها أجواء العمل والترويج له عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشرت البوستر الدعائي للمسرحية، معربة عن حماسها للقاء الجمهور من جديد على خشبة المسرح.

وعلقت بدرية طلبة على البوستر قائلة: «قريبًااااااا جدًا، دعواتكم، معانا يا رب، مسرحية الحالة خطيرة جدًا»، في إشارة إلى قرب انطلاق عروض العمل، دون أن تكشف حتى الآن عن الموعد الرسمي المحدد لبدء تقديم المسرحية.

بدرية طلبة في «الحالة خطيرة جدًا»

وتأتي مشاركة بدرية طلبة في مسرحية «الحالة خطيرة جدًا» ضمن نشاطها الفني المتنوع، حيث تجمع بين حضورها في الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، وتتميز بأدائها الكوميدي وقدرتها على التفاعل المباشر مع الجمهور، وهو ما يجعل عودتها إلى المسرح محل اهتمام من متابعيها.

ويحمل العرض المسرحي «الحالة خطيرة جدًا» توقيع الكاتب وليد يوسف، بينما يتولى مهمة الإخراج المخرج محمد مرسي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب بدرية طلبة الفنان أحمد سعد ميشو، بالإضافة إلى عدد من فناني فرقة مسرح الإسكندرية.

ومن المنتظر أن يستضيف مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية عروض المسرحية، في إطار العروض التي يقدمها البيت الفني للمسرح، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل مواعيد العرض وفتح باب الحجز خلال الفترة المقبلة.

أعمال وليد يوسف المسرحية والدرامية

ويأتي «الحالة خطيرة جدًا» ضمن الأعمال التي يواصل من خلالها الكاتب وليد يوسف حضوره في مجالات المسرح والدراما التلفزيونية والسينما، إذ سبق له تقديم مجموعة من الأعمال الفنية والتعاون مع عدد من أبرز نجوم الفن.

وخلال مشواره الفني، تعاون وليد يوسف مع مجموعة من الفنانين، من بينهم الراحل نور الشريف، إلى جانب كريم عبد العزيز وشريف منير، وقدم أعمالًا تنوعت بين المسرح والتلفزيون والسينما.

آخر ظهور درامي لبدرية طلبة

وعلى صعيد آخر، كانت آخر مشاركات بدرية طلبة الدرامية من خلال مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، في مقدمتهم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، إلى جانب صلاح عبد الله، وأنوشكا، ومحمود ياسين جونيور، ومنة عرفة، وبتول الحداد، وبسنت أبو باشا.

والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وقدم خلال أحداثه مجموعة من الخطوط الدرامية التي جمعت بين الطابع الاجتماعي والرومانسي، وسط مشاركة عدد كبير من الفنانين.

وتواصل بدرية طلبة خلال الفترة الحالية نشاطها الفني، بالتزامن مع استعدادها للوقوف على خشبة المسرح من جديد من خلال «الحالة خطيرة جدًا»، وسط حالة من الترقب لمعرفة الموعد الرسمي لانطلاق العروض، والتفاصيل الخاصة بالحجز وأيام العرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

الفنانة بدرية طلبة اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني

حسام موافي يحذر من ارتفاع الدهون الثلاثية: يجب ألا يتجاوز 150

ماكينات جمع الزجاجات

وداعا لـ النباشين.. الجيزة تكشف تفاصيل منظومة ماكينات جمع الزجاجات

فرق التدخل السريع

أيتام ومسنون .. شاهد كيف يتفاعل التدخل السريع لإنقاذ الحالات الأولى بالرعاية

بالصور

تحليل دم يكشف عودة السرطان قبل ظهوره في الأشعة بـ9 أشهر .. ماذا تعرف عن الخزعة السائلة؟

تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا
تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا
تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا

منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة خلال رحلة بحرية.. تفاصيل اللوك

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

هل يوجد عمر مثالي لخسارة الوزن؟ أفضل مراحل السن للتخلص من السمنة

السمنة وتأثيرها على صحة الجسم
السمنة وتأثيرها على صحة الجسم
السمنة وتأثيرها على صحة الجسم

6 طرق لحماية الطفل من آلام الظهر من حمل حقيبة المدرسة الثقيلة

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد