بدرية طلبة تعود إلى المسرح من بوابة الإسكندرية.. تفاصيل مسرحية الحالة خطيرة جدا

تستعد الفنانة بدرية طلبة، للعودة من جديد إلى خشبة المسرح، من خلال مشاركتها في بطولة العرض المسرحي «الحالة خطيرة جدًا»، المقرر تقديمه على مسرح بيرم التونسي بمحافظة الإسكندرية، ضمن خطة عروض البيت الفني للمسرح، وبمشاركة مجموعة من نجوم فرقة مسرح الإسكندرية.

وأعلنت بدرية طلبة عن استعدادها للعرض المسرحي الجديد، حيث حرصت على مشاركة جمهورها أجواء العمل والترويج له عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشرت البوستر الدعائي للمسرحية، معربة عن حماسها للقاء الجمهور من جديد على خشبة المسرح.

وعلقت بدرية طلبة على البوستر قائلة: «قريبًااااااا جدًا، دعواتكم، معانا يا رب، مسرحية الحالة خطيرة جدًا»، في إشارة إلى قرب انطلاق عروض العمل، دون أن تكشف حتى الآن عن الموعد الرسمي المحدد لبدء تقديم المسرحية.

بدرية طلبة في «الحالة خطيرة جدًا»

وتأتي مشاركة بدرية طلبة في مسرحية «الحالة خطيرة جدًا» ضمن نشاطها الفني المتنوع، حيث تجمع بين حضورها في الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، وتتميز بأدائها الكوميدي وقدرتها على التفاعل المباشر مع الجمهور، وهو ما يجعل عودتها إلى المسرح محل اهتمام من متابعيها.

ويحمل العرض المسرحي «الحالة خطيرة جدًا» توقيع الكاتب وليد يوسف، بينما يتولى مهمة الإخراج المخرج محمد مرسي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب بدرية طلبة الفنان أحمد سعد ميشو، بالإضافة إلى عدد من فناني فرقة مسرح الإسكندرية.

ومن المنتظر أن يستضيف مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية عروض المسرحية، في إطار العروض التي يقدمها البيت الفني للمسرح، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل مواعيد العرض وفتح باب الحجز خلال الفترة المقبلة.

أعمال وليد يوسف المسرحية والدرامية

ويأتي «الحالة خطيرة جدًا» ضمن الأعمال التي يواصل من خلالها الكاتب وليد يوسف حضوره في مجالات المسرح والدراما التلفزيونية والسينما، إذ سبق له تقديم مجموعة من الأعمال الفنية والتعاون مع عدد من أبرز نجوم الفن.

وخلال مشواره الفني، تعاون وليد يوسف مع مجموعة من الفنانين، من بينهم الراحل نور الشريف، إلى جانب كريم عبد العزيز وشريف منير، وقدم أعمالًا تنوعت بين المسرح والتلفزيون والسينما.

آخر ظهور درامي لبدرية طلبة

وعلى صعيد آخر، كانت آخر مشاركات بدرية طلبة الدرامية من خلال مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، في مقدمتهم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، إلى جانب صلاح عبد الله، وأنوشكا، ومحمود ياسين جونيور، ومنة عرفة، وبتول الحداد، وبسنت أبو باشا.

والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وقدم خلال أحداثه مجموعة من الخطوط الدرامية التي جمعت بين الطابع الاجتماعي والرومانسي، وسط مشاركة عدد كبير من الفنانين.

وتواصل بدرية طلبة خلال الفترة الحالية نشاطها الفني، بالتزامن مع استعدادها للوقوف على خشبة المسرح من جديد من خلال «الحالة خطيرة جدًا»، وسط حالة من الترقب لمعرفة الموعد الرسمي لانطلاق العروض، والتفاصيل الخاصة بالحجز وأيام العرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.