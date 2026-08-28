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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رسالة للعالم بـ 20 لغة.. الأوقاف تنشر كتابا حول الشمائل المحمدية وتهديه للرئيس السيسي

كتاب الشمائل المحمدية
كتاب الشمائل المحمدية
عبد الرحمن محمد

أطلقت وزارة الأوقاف إصدارها الجديد «الشمائل النبوية المحمدية الشريفة»، في صياغة مختصرة وميسرة، وترجمته إلى عشرين لغة عالمية، إلى جانب إصداره بلغة برايل؛ إتاحةً لمضمونه أمام المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية.

جاء ذلك احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448هـ، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف للتعريف بسيرة النبي المصطفى ﷺ وشمائله وهديه، وإبراز الصورة الصحيحة والمشرقة للإسلام.

ويأتي هذا الإصدار في إطار رؤية وزارة الأوقاف الرامية إلى توسيع دائرة التعريف بالشمائل النبوية خارج حدود اللغة العربية، وتقديم سيرة النبي ﷺ وما اشتملت عليه من معاني الرحمة والإنسانية ومكارم الأخلاق إلى مختلف الشعوب والثقافات، بما يسهم في ترسيخ الفهم الصحيح للإسلام، وتصحيح الصور والمفاهيم المغلوطة عنه.

وشملت الترجمات اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والإيطالية، والتركية، والروسية، والصينية، واليابانية، واليونانية، والأوردية، والفارسية، والأذربيجانية، والأوزبكية، والكازاخية، والكردية، والملايوية، والسواحيلية، والهاوسا، إلى جانب الإصدار العربي، فضلًا عن نسخة خاصة بلغة برايل، في إطار حرص الوزارة على توسيع نطاق الإتاحة والوصول إلى مختلف فئات الجمهور.

وزير الأوقاف: هذه باكورة انطلاقة نحو حضور عالميّ أقوى للتعريف بصحيح الإسلام وسيرة خير الأنام

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن هذا الإصدار يمثل «باكورة انطلاقة نحو حضور عالمي أقوى للتعريف بصحيح الإسلام وسيرة خير الأنام ﷺ»، مشيرًا إلى أن التعريف بالنبي ﷺ وشمائله وهديه ينبغي أن ينطلق إلى العالم بلغاته المختلفة، وبأسلوب عصري رصين يبرز عظمة الرسالة المحمدية وما تحمله من قيم الرحمة والسلام ومكارم الأخلاق.

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة تستهدف من خلال هذا المشروع بناء حضور معرفي عالمي أكثر اتساعًا، يقوم على تقديم الإسلام في صورته الصحيحة، وإتاحة مصادر المعرفة الإسلامية الموثوقة بلغات متعددة، بما يخدم الباحثين والدارسين والمهتمين بالتعرف على الإسلام وسيرة النبي ﷺ.

الوزير يهدي الترجمات إلى الرئيس السيسي.. ويقرر نشرها بصيغ إلكترونية مجانًا

وفي هذه المناسبة، أهدى وزير الأوقاف نسخ الترجمات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لدعمه المستمر لجهود تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي، وحرص الدولة المصرية على إبراز الوجه الحضاري للإسلام، وترسيخ قيم الاعتدال والرحمة والتعايش.

كما قرر الوزير إتاحة هذه الإصدارات إلكترونيًّا بصورة مجانية عبر المنصات الرسمية لوزارة الأوقاف وموقعها الإلكتروني، بما ييسر وصولها إلى القراء والباحثين والمهتمين في مختلف أنحاء العالم، ويجعلها متاحة دون عوائق أمام الراغبين في التعرف على شمائل النبي ﷺ وسيرته.

وتؤكد الوزارة أن إصدار «الشمائل النبوية المحمدية الشريفة» وترجمته إلى لغات متعددة يأتي ضمن توجه أوسع لإعداد وترجمة عدد من أمهات الكتب والإصدارات الفكرية والدينية المهمة، بما يعزز رسالة مصر الحضارية في نشر المعرفة الدينية الرشيدة، والتعريف بصحيح الإسلام، ونشر قيم الرحمة والسلام والتعايش، بلغة تواكب العصر وتخاطب مختلف الثقافات.

الأوقاف وزارة الأوقاف الشمائل النبوية المحمدية الشمائل النبوية المحمدية الشريفة الأوقاف تنشر كتابا حول الشمائل المحمدية وتترجمه لـ 20 لغة

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