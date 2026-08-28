كاف يختار 4 حكام ومحاضرين مصريين في معسكر أعضاء القائمة الدولية الجدد

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة الحكام والمحكّمات والمحاضرين، المشاركين في معسكر الحكام الأفارقة، المنضمين حديثاً للقائمة الدولية.

وتضمنت القائمة تواجد رباعي مصري هم: محمد الغازي ومحمود وفا عاشور ورحمة يوسف كحكام للساحة، وإسلام ابوالعطا كحكم مساعد، إضافة إلى المحاضرين، أحمد أبوالعلا، محاضراً فنياً، ومحمد أبوخاطر، محاضراً بدنياً.

انطلاق فاعليات المعسكر

ومن المقرر انطلاق فاعليات المعسكر، في القاهرة، بداية من الجمعة 25 سبتمبر المقبل، وحتى الأربعاء 30 من الشهر نفسه، بمشاركة نخبة كبيرة من حكام وحكمات أفريقيا، المنضمين للقائمة الدولية.

رفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام

وتهدف لجنة حكام "كاف" من هذا المعسكر، إلى رفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، وتوحيد قرارات وتفسيرات حالات تقنية الفيديو والساحة والمساعدين، إضافة إلى محاضرات نظرية مكثفة وتدريبات عمليّة وتطبيقات على أحدث تعديلات قوانين كرة القدم.