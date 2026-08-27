فتحي سند يحذر من الإفراط في استخدام الـVAR : يقلل من هيبة الحكم

شدد الناقد الرياضي فتحي سند على ضرورة امتلاك حكم كرة القدم الشجاعة والثقة عند اتخاذ القرارات داخل الملعب، مؤكدًا أن الحكم يجب أن يظل صاحب القرار الأول والأخير خلال المباراة.

وقال سند خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «لازم الحكم يكون عنده الشجاعة والثقة في اتخاذ قراره داخل الملعب بناءً على رؤيته، لأن الحكم هو صاحب القرار الأول والأخير».

وانتقد سند الاعتماد المفرط على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في كل الحالات، موضحًا أن اللجوء المستمر إلى التقنية قد يؤثر على شخصية الحكم وهيبته داخل الملعب.

وأضاف: «الاعتماد المفرط على تقنية الـVAR في كل صغيرة وكبيرة يقلل من هيبة الحكم، وبيزود من وقت توقف المباراة».

وأوضح الناقد الرياضي أن تقنية الـVAR تمثل وسيلة مساعدة للحكم من أجل تصحيح الأخطاء المؤثرة والواضحة، لكنها لا يجب أن تتحول إلى بديل عن قرارات الحكم داخل الملعب.

واختتم فتحي سند تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن في استخدام تقنية الفيديو، قائلًا: «لازم نستخدم التقنية كوسيلة مساعدة للحكم، مش إنها تحل محله».

وتأتي تصريحات سند في ظل الجدل المستمر حول آلية استخدام تقنية الـVAR في مباريات كرة القدم، ومدى تأثيرها على قرارات الحكام وزمن المباريات.