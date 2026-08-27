مصدر بالأهلي يحسم الجدل بشأن التفاوض مع بيزيرا

حسم مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن وجود مفاوضات بين القلعة الحمراء والبرتغالي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، في ظل الأزمة الحالية بين اللاعب وناديه.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع بيزيرا

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن ما يتردد عن دخول الأهلي في مفاوضات أو إجراء اتصالات مع بيزيرا لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن النادي لم يتواصل مع اللاعب أو وكيله في أي وقت خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن بيزيرا ليس ضمن حسابات الأهلي من الأساس، مشيرًا إلى أن قائمة الفريق تضم بالفعل 5 لاعبين أجانب، وبالتالي لا توجد مساحة لقيد لاعب أجنبي جديد في الوقت الحالي.

حقيقة تحريض الأهلي للبرازيلي بيزيرا

وعن الاتهامات التي تشير إلى تدخل الأهلي وتحريض بيزيرا على التمرد ضد الزمالك، شدد المصدر على أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة.

وأضاف أن الأهلي لا علاقة له من قريب أو بعيد بأزمة اللاعب مع الزمالك، وأن الحديث عن وجود تحريض من جانب النادي الأحمر لا يعدو كونه اتهامات باطلة ومحاولة لإقحام الأهلي في أزمة لا تخصه، على حد تعبيره.

مصدر يوضح سر رفض الزمالك شكوى بيزيرا للفيفا حتى الآن

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب عدم تقدم إدارة النادي بشكوى رسمية ضد البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى الآن، رغم الأزمة القائمة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الزمالك يتجنب في الوقت الحالي تقديم شكوى ضد خوان بيزيرا، خشية أن يستند اللاعب إلى هذه الخطوة باعتبارها إجراءً من جانب النادي لفسخ التعاقد، وهو ما قد يدفعه للمطالبة بالحصول على بطاقة دولية مؤقتة.

وأضاف المصدر أن نادي الزمالك مستمر في التعامل مع اللاعب وفقًا للوائح الداخلية، من خلال توقيع العقوبات المالية والخصم من مستحقاته بشكل يومي، بسبب عدم الالتزام بالتواجد مع الفريق.