بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

بعد قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة، عاد البحث بقوة عن أفضل شهادات الادخار المتاحة في البنوك، خاصة الشهادات ذات العائد التراكمي التي تمنح العميل فرصة لتنمية مدخراته والحصول على العائد كاملًا في نهاية مدة الشهادة، وتتصدر الشهادات التراكمية اهتمام الباحثين عن الاستثمار طويل الأجل، إذ تختلف مدة الشهادة ونسبة العائد وآلية احتسابه من بنك إلى آخر.

ومن بين أبرز الشهادات المطروحة حاليًا شهادة تمنح عائدًا تراكميًا يصل إلى 100%، ما يعني أن مبلغ مليون جنيه يمكن أن يصل إلى مليوني جنيه عند نهاية مدة الشهادة، وفقًا لشروطها.

شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي من البنك العربي الأفريقي الدولي

تعد شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي من البنك العربي الأفريقي الدولي من أبرز الشهادات التراكمية المطروحة، بعائد تراكمي يصل إلى 100% يصرف بالكامل في نهاية مدة الشهادة.

وتبلغ مدة الشهادة 4 سنوات، بينما يبدأ الحد الأدنى للشراء من 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

ويصل العائد التراكمي إلى 100% في نهاية مدة الشهادة، بما يعادل عائدًا سنويًا تراكميًا يبلغ 18.92%.

وتتاح الشهادة للأفراد فقط، مع إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها.

وبذلك، إذا استثمر العميل مليون جنيه في الشهادة واحتفظ بها حتى نهاية مدة الأربع سنوات، فإن إجمالي العائد التراكمي يبلغ مليون جنيه، ليصل إجمالي المبلغ إلى مليوني جنيه، وفقًا للعائد المعلن للشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد التراكمي من بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة ادخار ذات عائد تراكمي لمدة 3 سنوات، ويبلغ العائد التراكمي عليها 66.56%، ويصرف بالكامل في نهاية مدة الشهادة.

وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب، ويبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويعادل العائد المعلن عنها عائدًا نصف سنوي بنسبة 17.75%، بينما يحصل العميل على إجمالي العائد في نهاية مدة الشهادة.

ويجوز استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفقًا لقواعد الاسترداد المطبقة بالبنك، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة نماء ذات العائد التراكمي من بنك فيصل الإسلامي

يطرح بنك فيصل الإسلامي شهادة «نماء» ذات العائد التراكمي، وهي شهادة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعاد استثمار العائد طوال مدة الشهادة، بما يؤدي إلى تكوين عائد تراكمي يحصل عليه العميل عند الاستحقاق.

وتبلغ مدة الشهادة 7 سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لشهر الشراء، وتصدر بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتتاح الشهادة للمصريين والعرب والأجانب، سواء للأفراد أو المؤسسات، كما يمكن إصدارها باسم القُصر أو الغير.

ولا يتم صرف العائد خلال مدة الشهادة، وإنما يعاد استثماره مع أصل المبلغ بصورة دورية حتى نهاية المدة.

ويجوز لصاحب الشهادة الحصول على 50% من العائد التراكمي بعد مرور 4 سنوات، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مرور عامين من تاريخ الإصدار وفقًا لجداول الاسترداد.

ويتيح البنك أيضًا إمكانية الحصول على تمويل أو الدخول في عمليات استثمارية بضمان الشهادة.

ومن المزايا الإضافية للشهادة أن صاحبها يحق له الدخول في السحب على رحلات العمرة التي ينظمها البنك مرتين سنويًا، بشرط ألا يقل الرصيد عن 5000 جنيه.