بعد قرار البنك المركزي.. إليك أكبر عائد يمكنك الحصول عليه من شهادات الادخار

أعلنت اليوم لجنة السياسات النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله؛ قرار تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وبعد هذا القرار تصدرت شهادات الإدخار محركات البحث من جديد.

شهادة «ابن مصر».. عائد يصل إلى 22% في السنة الأولى

تأتي شهادة «ابن مصر» من بنك مصر ضمن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، بينما يبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وفي حالة اختيار صرف العائد سنويًا، يحصل العميل على عائد بنسبة 22% خلال السنة الأولى، ثم 17.50% خلال السنة الثانية، و13.25% خلال السنة الثالثة.

أما عند اختيار صرف العائد شهريًا، فيبلغ العائد 20.50% خلال السنة الأولى، ثم 16.25% خلال السنة الثانية، و12.25% خلال السنة الثالثة.

شهادة الادخار الرباعية.. عائد تراكمي 100%

تأتي شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي من البنك العربي الأفريقي الدولي ضمن أبرز الشهادات ذات العائد المرتفع، وتتميز بعائد تراكمي يصل إلى 100% يُصرف بالكامل في نهاية مدة الشهادة، بما يعادل عائدًا سنويًا تراكميًا يبلغ 18.92%.

وتبلغ مدة الشهادة 4 سنوات، بينما يبدأ الحد الأدنى للشراء من 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

وتتاح الشهادة للأفراد فقط، مع إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري.. 21% في السنة الأولى

تعد الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري من البنك الأهلي المصري من أبرز الشهادات ذات العائد المرتفع، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، بينما يبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويبلغ العائد 21% خلال السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 16.25% خلال السنة الثانية، ويصل إلى 12% خلال السنة الثالثة، ويُصرف العائد شهريًا.

ويتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمان بضمانها، كما لا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير.. 19.5% حاليًا

تأتي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير الشهري من البنك الأهلي المصري ضمن أعلى شهادات البنك، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، بينما يبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه.

ويبلغ العائد الحالي 19.5% سنويًا ويُصرف شهريًا، مع حد أدنى للعائد يبلغ 17%.

ويرتبط العائد بسعر إيداع البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.5%.