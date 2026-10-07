مصرع شابين في حادث تصادم أعلى كوبري الضياع بسوهاج

لقي شابين مصرعهما؛ إثر حادث تصادم مروع وقع بين دراجة نارية «موتوسيكل» وسيارة ربع نقل، أعلى كوبري الضياع بدائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، في حادث أسفر عن مصرع الشابين متأثرين بإصاباتهما.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري الضياع بدائرة مركز المراغة، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، مدعومة بسيارات الإسعاف، لمتابعة ملابسات الواقعة والتعامل مع آثار التصادم.

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل أثناء سيرهما أعلى الكوبري، ما أسفر عن إصابة شابين بإصابات بالغة الخطورة، ولم تفلح محاولات إنقاذهما، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى المراغة المركزي، إلا أنهما وصلا جثتين هامدتين.

وتبين أن المتوفيين هما يوسف ع ع، 20 عامًا، ومحمد ح ع، 20 عامًا، ويقيمان بقرية باصونة التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج.

وجرى إيداع جثماني الشابين داخل مشرحة مستشفى المراغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وكلفت الجهات المختصة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والتصريح بدفن الجثمانين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية والطبية المقررة.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على أسباب وقوع التصادم، وبيان ملابساته.