قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
20 ألف دولار.. عصام عبدالفتاح يكشف تكلفة طاقم تحكيم مباراة القمة
تنمية سيناء.. الزراعة تستعرض مشروعات دعم المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة
ماريان جرجس: الدبلوماسية المصرية تنوع الشراكات ولا تستبدل شريكًا بآخر
التحكيم يشعل الأجواء قبل القمة.. سجال ناري بين أبو الدهب والقباني
الزمالك يواجه زد بالشباب في افتتاح مشواره بكأس عاصمة مصر
توقعات مثيرة من نجوم الأهلي والزمالك قبل مواجهة القمة
من عيد ميلاد الحفيد لمأساة.. الضفادع البشرية تبحث عن جثمان الحاج خليفة بالنيل
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تلك الأمور.. تفاصيل
بعد 3 سنوات.. كيف غيرت أحداث 7 أكتوبر مسار القضية الفلسطينية؟
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 57.35 مليار دولار في سبتمبر الماضي
مدبولي يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية
حريق يوقف عمل ثاني أكبر مصفاة نفط في فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

نصر إبراهيم
نصر إبراهيم

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق.

وقال سليمان عبر حسابه الرسمي بفيس بوك : البقاء لله، وفاه الكابتن نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق رحمه الله عليه.

مباراة الزمالك القادمة

في سياق أخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف مشواره في موسم 2026-2027 عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويستعد فريق الزمالك لخوض عدة مباريات هامة في كأس عاصمة مصر والدوري المصري ودوري أبطال افريقيا.


ويبدأ الفريق مبارياته في أكتوبر بمواجهة فريق زد، يوم الأربعاء 7 أكتوبر ضمن منافسات كأس عاصمة مصر .


مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، إلى جانب أندية وادي دجلة وزد وطلائع الجيش والاتحاد السكندري.

وتقام بطولة كأس الرابطة المصرية بمشاركة 20 ناديًا من أندية الدوري المصري الممتاز، على أن تتنافس الفرق ضمن دور المجموعات قبل استكمال منافسات البطولة.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك نصر إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

مخالفات البناء

«خصم 50% في التصالح» .. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مُخالفات البناء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

الطاعون الرئوي

الطاعون الرئوي يعود إلى الواجهة ويهدد العالم.. هل ينتشر بين البشر؟

منتخب أنجولا

مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

ميدو

«ميدو» يُفاجئ الأهلي والزمالك ويكشف عن مُرشحه الأقوى لحصد لقب الدوري المصري

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بدء العمل بالمنظومة الرقمية الجديدة لتقييم التأثير البيئي

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون المصري الياباني في تحويل مخرجات الابتكار الجامعي إلى منتجات وشركات قابلة للتوسع

وزير التعليم العالي يستعرض استراتيجية طوكيو للشركات الناشئة وفرص التعاون مع مصر

جانب من اللقاء

استجابة لدعوة الرئيس السيسي.. جامعة العاصمة تستضيف جلسة استماع استعدادا لمنتدى مصر 2026

بالصور

تجمع بين الانوثة و الجرأة.. ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها

ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها
ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها
ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها

نسرين أمين تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين

طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم

طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم
طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم
طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم

من التقلصات للخفقان.. خبير يكشف 6 أعراض لنقص البوتاسيوم

من التقلصات للخفقان.. خبير يكشف 6 أعراض لنقص البوتاسيوم
من التقلصات للخفقان.. خبير يكشف 6 أعراض لنقص البوتاسيوم
من التقلصات للخفقان.. خبير يكشف 6 أعراض لنقص البوتاسيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد