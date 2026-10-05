موعد مباراة الزمالك القادمة بعد فترة التوقف الدولي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف مشواره في موسم 2026-2027 عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويستعد فريق الزمالك لخوض عدة مباريات هامة في كأس عاصمة مصر والدوري المصري ودوري أبطال افريقيا.

ويبدأ الفريق مبارياته في أكتوبر بمواجهة فريق زد، يوم الأربعاء 7 أكتوبر ضمن منافسات كأس عاصمة مصر .

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، إلى جانب أندية وادي دجلة وزد وطلائع الجيش والاتحاد السكندري.

وتقام بطولة كأس الرابطة المصرية بمشاركة 20 ناديًا من أندية الدوري المصري الممتاز، على أن تتنافس الفرق ضمن دور المجموعات قبل استكمال منافسات البطولة.