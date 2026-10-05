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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشهر 1.368 بطاقة صفراء.. معلومات بارزة عن حكم القمة 133 بين الزمالك والأهلي

رادي أوبريونوفيتش
رادي أوبريونوفيتش
عبدالله هشام

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين طاقم حكام سلوفيني لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

ويتولي حكم ساحة رادي أوبريونوفيتش، حكم مساعد يوري برابروتنيك وجريجا كورديز وحكم رابع دافيد شمايتس و VAR حكم ماتي يوج ويساعده دافيد جابروفيتش

موعد مباراة الزمالك والأهلي

وتقام مباراة الزمالك والأهلي يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

السيرة الذاتية لـ قمة الزمالك والأهلي

ولد في 28 أغسطس 1990راد أوبرينوفيتش، حكم قمة الزمالك والأهلي رقم 133 في الدوري الممتاز في ليوبليانا، عاصمة سلوفينيا.
ونشأ راد في المدينة ذاتها، وظل مرتبطًا بها طوال حياته، ولا يزال يقيم فيها حتى اليوم.
ولم تكن الملاعب مجال عمله الوحيد، إذ جمع أوبرينوفيتش بين مهمة التحكيم ومسؤولياته الوظيفية في المستشفى الجامعي للطب النفسي في ليوبليانا، محافظًا على هذا التوازن طوال مسيرته.
وقد انطلقت مسيرة راد الرسمية في التحكيم الاحترافي، 5 أبريل 2013، حين أدار مباراته الأولى في دوري الدرجة الثانية السلوفيني، وكان عمره وقتها 22 عامًا.
وأثبت الحكم السلوفيني جدارةً واضحةً في المستويات المحلية، ما فتح أمامه باب الانضمام إلى برنامج UEFA الاحترافي لاكتشاف الحكام وتطويرهم موسم 2014ـ2015، وحقًّا التحق أوبرينوفيتش بتدريبٍ للحكام الدوليين المحتملين في مقر الاتحاد، إلى جانب زملائه جريجا كورديج، وتوميسلاف بوسبيه، وأتموا جميعًا التدريب بنجاحٍ، وهو الإطار المؤسسي الذي أسَّس لانطلاقته الدولية.
وعام 2017، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA إدراج اسم أوبرينوفيتش، البالغ آنذاك 26 عامًا، في قائمة الحكام الدوليين، ليصبح بذلك أصغر حكم سلوفيني يصل إلى هذا المستوى في ذلك الوقت.
وبعد شهرين من دخوله القائمة، أدار الحكم أولى مبارياته الدولية، مارس 2017، ضمن تصفيات بطولة أوروبا للشباب تحت 17 عامًا، ثم تدرَّج بعدها في المسابقات الأوروبية من دوري المؤتمر إلى دوري أوروبا وصولًا إلى دوري أبطال أوروبا.
وتولى أوبرينوفيتش، أكتوبر 2023، إدارة مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا بين رويال أنتويرب وشاختار دونيتسك على أرض الفريق البلجيكي، وكان عمره 33 عامًا. وفي موسم 2024ـ2025، قاد مباراة الدنمارك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في كوبنهاجن، العاصمة الدنماركية.
كذلك اختير راد ضمن كادر الحكام الاحتياطيين ببطولة يورو 2024 في ألمانيا بصفة حكمٍ رابعٍ، ثم أعلنت لجنة حكام UEFA، في 12 ديسمبر 2025، ترقيته من الفئة الأولى إلى فئة النخبة ابتداءً من 1 يناير 2026.
وعلى مدار مسيرته، أدار أوبرينوفيتش 328 مباراةً رسميةً، أشهر فيها 1.368 بطاقةً صفراء، و29 بطاقةً حمراء، واحتسب 83 ركلة جزاءٍ.

الزمالك يدخل القمة بـ13 نقطة

ويخوض الزمالك القمة بعدما جمع 13 نقطة خلال أول 5 جولات، حيث حقق الفريق 4 انتصارات وتعادلا وحيدا كان آخرها الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد ليواصل الفريق الأبيض وجوده ضمن فرق المقدمة.

ويسعى الزمالك إلى استغلال فترة التوقف الدولي في تجهيز لاعبيه بالشكل المناسب للقمة، خاصة أن المباراة تمثل اختبارا قويا للفريق في بداية مشواره بالموسم الجديد، كما يبحث الجهاز الفني عن مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الجولات الماضية.

الأهلي يتساوى مع الزمالك في النقاط

على الجانب الآخر، يدخل الأهلي المباراة وهو يمتلك الرصيد نفسه من النقاط، حيث جمع 13 نقطة في أول 5 جولات ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني وفق جدول الترتيب عقب الجولة الخامسة.

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