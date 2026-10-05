الزمالك ينتظم في معسكر مغلق بداية من غد الثلاثاء حتى لقاء القمة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، الدخول في معسكر مغلق بداية من الغد حتى مباراة القمة أمام الأهلي ببطولة الدوري المصري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء المقبل على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لمباريات كأس عاصمة مصر ومسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الأربعاء المقبل الموافق7 أكتوبر الجاري على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

وبعدها يلعب الزمالك أمام منافسه الأهلي في قمة الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.