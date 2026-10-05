الخشاب يشيد بأداء فريق 2010 في مباراة الزمالك ويؤكد على أهمية الاستمرارية

أشاد شريف الخشاب، المدير الرياضي بنادي غزل المحلة، بالأداء المميز الذي قدمه فريق مواليد 2010 أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت على ملعب ميت عقبة ضمن منافسات بطولة الجمهورية، ونجح خلالها أبناء المحلة في تحويل تأخرهم بهدف دون رد إلى فوز مستحق بهدفين مقابل هدف.

وأثنى الخشاب على الروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال اللقاء، وقدرتهم على العودة في النتيجة وتحقيق الفوز خارج ملعبهم، مؤكدًا أن مثل هذه المباريات تعكس حجم العمل المبذول داخل قطاع الناشئين بالنادي.

وشدد المدير الرياضي لغزل المحلة على أهمية الاستمرارية في الأداء والعمل بنفس الروح خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن قطاع الناشئين بالنادي يواصل أداء دوره المعتاد باعتباره أحد أهم الروافد الأساسية للفريق الأول، من خلال إعداد وتطوير عناصر قادرة على تمثيل غزل المحلة مستقبلًا.