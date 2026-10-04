تأخر «زد» في سداد 3.5 مليون جنيه.. موقف مستحقات غزل المحلة من صفقة مصطفى العش

قالت الإعلامية دينا سليم إن نادي زد تأخر في سداد الجزء المتبقي من مستحقات نادي غزل المحلة، الخاصة بنسبة إعادة بيع مصطفى العش، بعد انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي.

وتابعت، تصريحتها خلال برنامجها "ستاد المحور" أن نادي زد سدّد جزءًا من قيمة نسبة إعادة البيع المستحقة للنادي، والتي تقدر بنحو 3.5 مليون جنيه، بينما لم يتم سداد الجزء المُتبقي حتى الآن.

وأضافت، أن الأمر لا يمثل أزمة بين الناديين، موضحًا أن غزل المحلة ينتظر فقط سداد الجزء المتبقي من مستحقاته، خاصة أن نادي زد وعد بصرف المبلغ خلال الفترة المقبلة.

وكان مصطفى العش قد انضم إلى غزل المحلة في موسم 2021 قادمًا من مركز شباب كوم حمادة مقابل 300 ألف جنيه، مع وجود بند يمنح غزل المحلة نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب.