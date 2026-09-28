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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة يهزم إنبي وديا بثنائية سالم إكباد

غزل المحلة
غزل المحلة
حسام الحارتي

حقق غزل المحلة فوزا وديا على إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة. 

وسجل سالم إكباد هدفي غزل المحلة، ليقود فريقه إلى الانتصار ويمنح الجهاز الفني دفعة إيجابية خلال فترة الإعداد.

رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة غزل المحلة والزمالك
 

أعلنت رابطة أندية الدوري المصري، عن عقوبات مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، على ملعب غزل المحلة.

جاءت عقوبات مباراة  غزل المحلة والزمالك كالتالي:-

إيقاف وائل عبد الرحيم أمين جمال الدين، المدرب العام لفريق غزل المحلة، لمدة مباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بسبب الطرد.

توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على نادي غزل المحلة، بسبب السباب الجماعي من جانب الجماهير تجاه حكم المباراة.

توجيه لفت نظر إلى نادي غزل المحلة، مع توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بسبب قيام جماهير الفريق بإلقاء الحجارة وزجاجات المياه داخل الملعب على الحكم المساعد الثاني.

غزل المحلة إنبي سالم إكباد الدوري المصري أخبار الرياضة

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