ترامب يعقد عشاء عمل مع رئيس «أنثروبيك» لبحث حوكمة الذكاء الاصطناعي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه عقد عشاءً خاصاً مع داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، في وقت متأخر من مساء الأحد.

ولم يكشف مسؤولو البيت الأبيض عن أي تفاصيل بشأن ما نوقش خلال العشاء، بحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

ويأتي عقد هذا العشاء، في وقت دأب فيه أمودي على التحذير من "النمو المتسارع" للذكاء الاصطناعي، والدعوة إلى وضع ضوابط وقائية لهذا القطاع.

وفي المقابل، أبدى ترامب تحفظاً على فكرة فرض لوائح تنظيمية، معتبراً أنه في سباق التفوق بين الولايات المتحدة والصين، فإن "من يفوز في مجال الذكاء الاصطناعي هو المنتصر".

وكان ترامب قد صرح يوم الأحد، قبيل العشاء، بأنه وأمودي سيتناقشان حول اللوائح التنظيمية للذكاء الاصطناعي.

وقال ترامب "أنا أؤيد المضي قدماً وتحقيق الفوز. نحن نتقدم على الصين بنحو عام، أو ربما عام ونصف. ولا يوجد طرف ثالث في المنافسة؛ فالأمر يقتصر علينا وعلى الصين فقط".

يُذكر أن ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج قد اتفقا الأسبوع الماضي على إنشاء قناة تواصل خاصة بسلامة الذكاء الاصطناعي؛ لمعالجة أي قضايا قد تنشأ بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد ترامب، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، ومسؤولون تنفيذيون آخرون في مجال الذكاء الاصطناعي، اجتماعاً في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء.

ورغم أنه من غير المتوقع أن يحضر أمودي هذا الاجتماع؛ إلا أنه من المنتظر حضور توم براون، الشريك المؤسس لشركة "أنثروبيك".