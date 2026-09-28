قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة تصميم الهوية البصرية لدورة الألعاب الأفريقية القاهرة 2027
منتخب مصر بالقميص بالأحمر وجنوب السودان بالأبيض في تصفيات أمم أفريقيا غدا
«سنتكوم» تنفي سيطرة إيران على مضيق هرمز.. وتصف مزاعم الحرس الثوري بأنها كاذبة
بوتين: روسيا تعرضت لمحاولات خارجية تهدف إلى عرقلة الانتخابات
حسيت إني هدعم البلطجة.. رامي وحيد يكشف سبب اعتذاره عن فيلم الألماني
مضيق هرمز يشهد تعافيًا في حركة الغاز المسال القطري
حبس 3 شباب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي على مسن في الفيوم
ترامب يعقد عشاء عمل مع رئيس «أنثروبيك» لبحث حوكمة الذكاء الاصطناعي
عدلي القيعي: العلاقة بين شوبير والشناوي ستظل التلميذ والأستاذ
5 سيارات رياضية تقدمها العلامة الفرنسية.. الأولى بأرخص سعر
أسعار الأتوبيس الترددي BRT من 5 إلى 35 جنيها
ترامب: أسعار الغاز ستتراجع بشكل كبير بعد انتصارنا في الحرب على إيران قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعقد عشاء عمل مع رئيس «أنثروبيك» لبحث حوكمة الذكاء الاصطناعي

دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه عقد عشاءً خاصاً مع داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، في وقت متأخر من مساء الأحد.

ولم يكشف مسؤولو البيت الأبيض عن أي تفاصيل بشأن ما نوقش خلال العشاء، بحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

ويأتي عقد هذا العشاء، في وقت دأب فيه أمودي على التحذير من "النمو المتسارع" للذكاء الاصطناعي، والدعوة إلى وضع ضوابط وقائية لهذا القطاع. 

وفي المقابل، أبدى ترامب تحفظاً على فكرة فرض لوائح تنظيمية، معتبراً أنه في سباق التفوق بين الولايات المتحدة والصين، فإن "من يفوز في مجال الذكاء الاصطناعي هو المنتصر".

وكان ترامب قد صرح يوم الأحد، قبيل العشاء، بأنه وأمودي سيتناقشان حول اللوائح التنظيمية للذكاء الاصطناعي.

وقال ترامب "أنا أؤيد المضي قدماً وتحقيق الفوز. نحن نتقدم على الصين بنحو عام، أو ربما عام ونصف. ولا يوجد طرف ثالث في المنافسة؛ فالأمر يقتصر علينا وعلى الصين فقط".

يُذكر أن ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج قد اتفقا الأسبوع الماضي على إنشاء قناة تواصل خاصة بسلامة الذكاء الاصطناعي؛ لمعالجة أي قضايا قد تنشأ بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد ترامب، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، ومسؤولون تنفيذيون آخرون في مجال الذكاء الاصطناعي، اجتماعاً في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء. 

ورغم أنه من غير المتوقع أن يحضر أمودي هذا الاجتماع؛  إلا أنه من المنتظر حضور توم براون، الشريك المؤسس لشركة "أنثروبيك".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داريو أمودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

محمد الشناوي

الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

كأس السوبر المصري

مفاوضات خليجية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة السوبر المصري

رئيس شعبة المخابز: "التموين" تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

رئيس شعبة المخابز: «التموين» تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

حسام حسن

حازم إمام عن محمد صلاح: دا ما ينفعش يتفاجئ بالتغيير

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

رئيس «العربي الناصري» في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر: الزعيم لم يغب

مرافق شركة قطر للطاقة

القوة القاهرة تضرب صادرات الدوحة.. قطر للطاقة تعلق تسليم الغاز المسال لإيطاليا حتى ديسمبر

ترشيحاتنا

ارشيفية

وزير الثقافة الأسبق: المخابرات الأجنبية فشلت في تحديد موعد العبور في أكتوبر 1973

سلوى خطاب

سلوى خطاب تكشف تفاصيل الجزء الثاني من "نيللي وشريهان": اتفقنا لكن الكتابة لم تبدأ بعد

تفويض الرئيس لوزير الدفاع

خبير إستراتيجي يوضح حقيقة ما تردد بشأن تفويض الرئيس لوزير الدفاع في التعبئة العامة

بالصور

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كم يوم تبقى آمنة قبل الطهي؟

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

تشقق الشفاه في الخريف.. 7 أخطاء تمنع علاج الجفاف

تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد