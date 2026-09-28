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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معنديش خلاف معاه.. حسام حسن يفتح قلبه بشأن الشناوي: حارس كبير ولسه قدامه مشوار كبير

حسام حسن ومحمد الشناوي
حسام حسن ومحمد الشناوي
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف الإعلامي سيف زاهر، خلال ظهوره عبر قناة «أون سبورت»، تفاصيل حديثه مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الفراعنة والنادي الأهلي، بعد الجدل الذي أثير حول تصريحات المدير الفني الأخيرة.

وأوضح سيف زاهر أن حسام حسن أكد له أن التصريحات التي فهم منها البعض وجود خلاف مع محمد الشناوي لم يكن يقصد بها التقليل من الحارس، مشيرًا إلى أن المدير الفني كان يتابع حالة الشناوي خلال الفترة التي كان يعاني فيها من مشكلة في ذراعه.

ونقل سيف زاهر عن حسام حسن قوله إنه كان لديه قناعة بعودة محمد الشناوي إلى المنتخب، وأن الحارس لم يكن تحت الاختبار بالنسبة له في ذلك التوقيت، بل كان هو حارس مرمى المنتخب الأول.

وأضاف حسام حسن، وفقًا لما نقله سيف زاهر: «أنا في التوقيت ده كان لازم أصبر عليه، كانت الأمور بالنسبة له صعبة، وتمسكت يكون موجود وأرجعه، وألاعبه في الماتشات الودية وألاعبه كمان البطولة».

وشدد المدير الفني لمنتخب مصر، بحسب حديث سيف زاهر، على عدم وجود أي خلاف بينه وبين محمد الشناوي، قائلًا: «أنا معنديش أي خلاف مع محمد الشناوي خالص».

حسام حسن يرد على أنباء اعتزال الشناوي دوليًا

وكشف سيف زاهر أنه سأل حسام حسن بشكل مباشر عن الأنباء التي ترددت بشأن إمكانية اعتزال محمد الشناوي اللعب الدولي، ليرد المدير الفني: «ليه يعتزل دولي؟ محمد شناوي حارس كبير ولسه قدامه مشوار كبير».

وأوضح سيف زاهر أن حسام حسن أكد له أن محمد الشناوي سيكون له دور مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الحارس ما زال يحظى بثقة الجهاز الفني.

إبراهيم حسن: «هطبطب على الشناوي في اللي جاي»

وتطرق سيف زاهر إلى حديثه مع إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، مؤكدًا أنه أجرى معه مكالمة مطولة للحديث عن موقف محمد الشناوي.

وقال إبراهيم حسن، بحسب نقل سيف زاهر: «أنا ياما طبطبت على الشناوي، وياما في وقت من الأوقات كنت في ضهره».

وعندما سأله سيف زاهر عما إذا كانت تلك الفترة قد انتهت، رد إبراهيم حسن: «انتهت.. يعني إيه؟ وهطبطب عليه في اللي جاي، واللي جاي هيكون ليه دور معانا، وهفضل الشناوي بالنسبة لي حارس كبير، وهفضل أفضل أطبطب عليه، وهيفضل ليه دور معانا في اللي جاي».

وأكد سيف زاهر أن حديث حسام حسن وإبراهيم حسن ينفي ما تردد بشأن انتهاء علاقة محمد الشناوي بمنتخب مصر أو وجود اتجاه لاستبعاده من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

سيف زاهر يشيد بموقف الأهلي مع الشناوي

وأشاد سيف زاهر في الوقت نفسه بموقف النادي الأهلي تجاه محمد الشناوي، بعد تمديد عقد قائد الفريق، معتبرًا أن توقيت تجديد عقد الحارس يمثل دعمًا كبيرًا له.

وقال سيف زاهر إن الأهلي قدم رسالة واضحة بأنه يقف خلف لاعبيه ونجومه، مشيرًا إلى أن تجديد عقد الشناوي يعيد إليه الثقة ويمنحه دفعة معنوية كبيرة.

حسام حسن يوضح موقفه من اللاعبين العائدين من الإصابات

وتحدث سيف زاهر كذلك عن فلسفة حسام حسن في التعامل مع اللاعبين العائدين من الإصابات، مشيرًا إلى أن المدير الفني استشهد بحالتي مروان عطية وإمام عاشور.

وقال حسام حسن، وفقًا لما نقله سيف زاهر، إنه تمسك بمشاركة مروان عطية عقب عودته من الإصابة وخضوعه لجراحة وتركيب شبكة، كما دفع بإمام عاشور بعد عودته من فترة غياب طويلة.

وأوضح سيف زاهر أن حسام حسن يرى أن اللاعبين الكبار يحتاجون إلى الثقة والدعم والحافز عند العودة من الإصابات أو فترات الغياب، مؤكدًا أن محمد الشناوي، باعتباره قائدًا وحارسًا كبيرًا، يحظى بالمكانة نفسها.

واختتم سيف زاهر حديثه بالتأكيد على أن تجديد الأهلي لمحمد الشناوي في هذا التوقيت يمثل دفعة مهمة للحارس، ويساهم في استعادة ثقته بنفسه، بالتزامن مع تأكيد الجهاز الفني لمنتخب مصر على استمرار دوره مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

حسام حسن إبراهيم حسن محمد الشناوي

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