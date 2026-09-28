تألق لافت لأحمد رضا وتوفيق محمد في ودية الأهلي والاتحاد المصراتي

أشاد الناقد الرياضي محمود شوقي بالمستوى الذي ظهر عليه عدد من لاعبي الأهلي خلال مواجهة الاتحاد المصراتي الليبي الودية، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق خلال فترة توقف المسابقات الرسمية.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ودية اليوم شهدت تألق لافت لأحمد رضا الذي كان أبرز لاعبي الأهلي على الإطلاق.. كما ظهر توفيق محمد بشكل جيد في مركز الظهير الأيسر».

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الاتحاد المصراتي الليبي بنتيجة 4-2، في المباراة الودية التي خاضها الفريق ضمن تحضيراته لاستئناف المنافسات الرسمية.

أهداف الأهلي أمام الاتحاد المصراتي

وسجل أهداف الأهلي في المباراة كل من ياسين مرعي، وحسين الشحات، وأحمد رضا، وسفيان بن جديدة، ليحقق الفريق الفوز في البروفة الودية التي أقيمت خلال فترة التوقف.

وشهدت المباراة مشاركة عدد من اللاعبين، في إطار حرص الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة على استغلال فترة التوقف، ومنح الفرصة لبعض العناصر، إلى جانب متابعة مستوياتهم الفنية والبدنية.

وعلى هامش المباراة، حرص مسؤولو الاتحاد المصراتي الليبي على إهداء وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، درع النادي، في لفتة تعكس العلاقات الطيبة بين الناديين.

الأهلي يصعد 7 لاعبين من قطاع الناشئين

وكان الجهاز الفني للأهلي قد قرر تصعيد 7 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، وتعويض غياب اللاعبين الدوليين خلال فترة التوقف.

وضمت قائمة اللاعبين: زيدان ناجح، ومحمد السيد، وياسين محمد، ومهاب وائل، وعمر أبو غزالة، وعبد الرحمن رامي «مانو»، وأحمد الشيخ.

ويواصل الجهاز الفني للأهلي العمل على رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية لجميع اللاعبين، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري المصري والمباريات المقبلة.

عموتة يطلب تجهيز ياسر إبراهيم للقمة أمام الزمالك

وفي سياق آخر، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة يسعى لتجهيز ياسر إبراهيم للحاق بمواجهة الزمالك، في ظل أهمية اللاعب بالنسبة للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ياسر إبراهيم يعاني من جزع في الرباط الداخلي وتمزق في الرباط الخارجي للكاحل، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف المصدر أن عموتة طلب من الجهاز الطبي سرعة العمل على تجهيز اللاعب، من خلال وضع برنامج تأهيلي مكثف، أملًا في استعادة جاهزيته قبل مباراة القمة.

وشدد الجهاز الفني، وفقًا للمصدر، على عدم التعجل في عودة ياسر إبراهيم للمشاركة، إلا بعد اكتمال جاهزيته الطبية والفنية، لتجنب تفاقم الإصابة أو تعرضه لانتكاسة.

ويستغل الأهلي فترة توقف المسابقات الرسمية في تجهيز اللاعبين، ومتابعة العناصر التي تحصل على فرص للمشاركة، قبل العودة إلى منافسات الدوري المصري وخوض مواجهة القمة أمام الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل.