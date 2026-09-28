قبل القمة.. الأهلي يصعّد 7 لاعبين من قطاع الناشئين لتدريبات الفريق الأول

صعّد النادي الأهلي 7 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعانة بالعناصر الشابة وتجهيزها للمشاركة مع الفريق.

وكشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قائمة اللاعبين الذين تم تصعيدهم لتدريبات الفريق الأول، والتي ضمت كلًا من: زيدان ناجح، محمد السيد، ياسين محمد، مهاب وائل، عمر أبو غزالة، عبد الرحمن رامي «مانو»، وأحمد الشيخ.

ويأتي تصعيد اللاعبين الشباب في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لمواصلة مشواره في بطولة الدوري المصري، قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في الجولة السادسة من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تشهد الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري إقامة كلاسيكو الكرة المصرية والأفريقية، عندما يلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

كانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية بمجموعة التتويج، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة أون سبورت مباريات الدوري المصري، ومن بينها مواجهة الأهلي والزمالك، مع وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين لتغطية أحداث اللقاء.