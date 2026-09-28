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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس بني سويف

تأمين بني سويف
تأمين بني سويف

بدأت "اليوم "أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، والتي تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، والدكتورتامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، في إطار جهود الدولة لتعزيز الرعاية الصحية الوقائية والاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية لدى الأطفال.

حيث تفقد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، أعمال المبادرة بالمدرسة القومية الخاصة، ومدرسة الشهيد أحمد محمد عبده التجريبية المتميزة، لمتابعة انتظام أعمال الفحص والفرق الطبية، والتأكد من توافر المستلزمات والإمكانات اللازمة لتنفيذ المبادرة وفقًا للضوابط المحددة.

وتستهدف المبادرة فحص 512,381 طالبًا وطالبة بالمدارس المستهدفة، بواقع 98,550 طالبًا بالحضر و413,831 طالبًا بالريف، من خلال 60 فريقًا طبيًا، منها 20 فريقًا بالحضر و40 فريقًا بالريف، وذلك في 98 مدرسة.

وتشمل أعمال المبادرة إجراء الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن مؤشرات الأنيميا والسمنة والتقزم، مع اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال الحالات التي تستدعي المتابعة، بما يسهم في الاكتشاف المبكر وتحسين المؤشرات الصحية للأطفال.

وعقب تفقد أعمال المبادرة، أجرى الدكتور محمد يحيى إسماعيل جولة ميدانية مفاجئة بعيادة بني سويف الشاملة، لمتابعة انتظام العمل ومستوى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، حيث تفقد الصيدليات والمعامل وغرف الكشف، واطلع على سير العمل، كما حرص على الاستماع إلى المرضى والمترددين والتعرف على أي معوقات قد تواجههم، والتوجيه بسرعة التعامل معها والعمل على تلافيها بما يضمن تحسين مستوى الخدمة ورفع معدلات رضا المنتفعين.

ورافق مدير عام الفرع خلال جولته كل من د.دعاء صفوت، منسق المبادرة، د. مصطفى الكومي، مدير المكتب الفني ومسؤول المعامل، أ. صفاء كمال، مدير تمريض الفرع، أ.مصطفى محمود عبد الهادي، مدير إدارة المتابعة والتقييم.

وأكد فرع التأمين الصحي ببني سويف استمرار المتابعة الميدانية لأعمال المبادرة والمرور الدوري على المنشآت الصحية، بما يضمن تحقيق المستهدفات، والوصول إلى الطلاب المستهدفين، وتقديم خدمات الكشف المبكر والرعاية الصحية اللازمة، إلى جانب متابعة انتظام وجودة الخدمات المقدمة للمنتفعين بمختلف منشآت الفرع.

بني سويف تعليم بني سويف تأمين بني سويف

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