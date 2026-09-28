موقف تقنين أراضي أملاك الدولة داخل محافظة دمياط

عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وموقف الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق البحيري، السكرتير العام المساعد، والمهندس أيمن الطناحي، مدير مديرية الإصلاح الزراعي، ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

تقنين أوضاع الأراضي

استعرض الاجتماع موقف أعمال التقنين، ومعدلات إنجاز الطلبات والعقود والمعاينات والدراسات المساحية، مع التأكيد على سرعة استكمال الإجراءات الخاصة بالملفات المستوفاة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحالات غير المستوفاة.

حالات الرصد والازالات

كما تناول الاجتماع متابعة حالات الرصد والإزالات، والتعامل مع الحالات المخالفة وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، إلى جانب واضعي اليد الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على استمرار المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية، وسرعة إنهاء الملفات المستوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.