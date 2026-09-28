خلافات مالية.. القبض على المتهم بتهديد تاجر في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتهديده بإلحاق الأذى به وممتلكاته مستخدماً عصا خشبية بدمياط.

وبالفحص تم تحديد القائم على النشر (تاجر موبيليا – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) وبسؤاله قرر وجود علاقة عمل سابقة بينه وبين المشكو فى حقه نتج عنها خلافات مالية بينهما قام على إثرها المشكو فى حقه بالتشهير به بمواقع التواصل الإجتماعى ، وبتاريخ 21 سبتمبر الجارى حضر المذكور لمحل عمله وبحوزته "عصا خشبية" وقام بتهديده بإلحاق الأذى به.

وتم تحديد وضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (منجد ، مقيم بدائرة القسم) وتم بإرشاده ضبط (العصا الخشبية المستخدمة فى الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.