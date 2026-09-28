قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقترح برلماني يطالب بإلزام شركات الشحن والتوصيل بالتأمين على عمال الدليفري
شوية هدوء بقى| أمير هشام يشيد بتصريحات حسام حسن: كان مهم تدارك الموقف
حكم قضائي جديد.. براءة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من سب وقذف مرتضى منصور
المخرج مجدي أبو عميرة رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان بردية السينمائي دورة خالد صالح
منتخب الناشئين يواصل استعداداته لمواجهة كولومبيا في بطولة الصداقة الدولية
زاد العزة 285.. الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة بآلاف الأطنان من المساعدات لغزة
مش أول مرة.. حسام حسن: محمد صلاح سبق وغاب أمام كاب فيردي وموريتانيا لنفس السبب
«الراجل سليم وبيتمرن إيه اللي يزعل؟».. شوبير يرد على الانتقادات بعد تصريحاته عن الشناوي
الرئيس السيسى يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد أول أكتوبر
الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر
سفير اليابان بالقاهرة: الجامعة المصرية اليابانية نموذج متميز للشراكة التعليمية
حازم إمام عن محمد صلاح: دا ما ينفعش يتفاجئ بالتغيير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات مالية.. القبض على المتهم بتهديد تاجر في دمياط

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتهديده بإلحاق الأذى به وممتلكاته مستخدماً عصا خشبية بدمياط.

وبالفحص تم تحديد القائم على النشر (تاجر موبيليا  – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) وبسؤاله قرر وجود علاقة عمل سابقة بينه وبين المشكو فى حقه نتج عنها خلافات مالية بينهما قام على إثرها المشكو فى حقه بالتشهير به بمواقع التواصل الإجتماعى ، وبتاريخ 21 سبتمبر الجارى حضر المذكور لمحل عمله وبحوزته "عصا خشبية" وقام بتهديده بإلحاق الأذى به.

وتم تحديد وضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (منجد ، مقيم بدائرة القسم) وتم بإرشاده ضبط (العصا الخشبية المستخدمة فى الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى عصا خشبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

أرشيفية

انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

ترشيحاتنا

الفنانة ريهام الشنواني

ريهام الشنواني صيدلانية وسائقة تستعرض قضايا مجتمعية مختلفة بمسلسل المايكرودراما ورد

جيسيكا حسام

مبسوطة إن اتعرفت عليكم .. رسائل جيسيكا حسام لبنات الصعيد

الفنان صدقي صخر

صدقي صخر يشارك بطولة مسلسل قاصد طريق مع إياد نصار

بالصور

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل

بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل
بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل
بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل

أبيض X أسود.. روجينا تخطف الأنظار رفقة زوجها

روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد