ضبط المتهم بالتعدى على سيدة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب والإتيان بأفعال خادشة للحياء لخلافات حول الجيرة بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر ("ربة منزل" – مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو حماد) وبسؤالها أفادت بتضررها من (الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وآخرين) لقيامهم بالتعدى عليها بالسب وإتيان الشخص المذكور بأفعال خادشة للحياء لخلافات حول الجيرة بتاريخ 25 أغسطس الماضى .

أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين معاناته من إضطرابات نفسية وبسؤال أهليته أفادوا بأنه تم إيداعه بتاريخ 26 / أغسطس بإحدى المستشفيات النفسية والعصبية لتلقى العلاج اللازم" وقدموا ما يفيد ذلك" .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

