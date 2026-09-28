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«الراجل سليم وبيتمرن إيه اللي يزعل؟».. شوبير يرد على الانتقادات بعد تصريحاته عن الشناوي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«الراجل سليم وبيتمرن إيه اللي يزعل؟».. شوبير يرد على الانتقادات بعد تصريحاته عن الشناوي

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يتدرب بصورة طبيعية مع الفريق، مشددًا على أن اللاعب لا يعاني من أي مشكلة صحية في الوقت الحالي.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت»: «محمد الشناوي هقول تاني.. أنا مش فاهم الناس بتزعل ليه؟.. أنا بقولك: محمد الشناوي بيتمرن مع الفريق من ساعة ما رجعوا.. إيه اللي يزعل في هذا الأمر؟».

وأضاف: «هل ده بقى يعني حضرتك أنا كده بعمل خطأ جسيم؟، الراجل اتشخّص إنه عنده إصابة، طلع لأ.. معندوش الإصابة دي، والراجل بيتمرن والدنيا تمام ومفيش مشاكل خالص».

وتابع: «هل هنا بقى الناس تقولك أنت واخد موقف؟، الموقف بيقولك: الحمد لله الراجل سليم، الراجل بيتمرن، الراجل حالته كويسة».

وأوضح شوبير أنه سبق وأشار إلى أن إعلان النادي الأهلي عن إصابة الشناوي كان محل وجهة نظر بالنسبة له، قائلًا: «يقولك أنت قولت أصل النادي الأهلي أخطأ إنه أعلن إصابة الشناوي.. وجهة نظر يا أخي، بدليل إنه سليم.. بيتمرن، يعني مفيش مشاكل في هذا الأمر».

وعلق على حالة الجدل المصاحبة لتصريحاته بشأن الحارس، قائلًا: «أنا مش فاهم إيه الحساسية البالغة دي؟، يعني إيه المبالغة في الحساسية في حسابات ومش عارف.. ده فين؟ وده منين؟ وده ليه؟ وده مش عارف.. والله ما عارف يعني!».

وأكد شوبير تمسكه بما نقله بشأن حالة الشناوي، قائلًا: «يا جماعة، أنا متعودتش أقول خبر غلط، وأنتم عارفين لما بقول خبر غلط؛ بقول: أنا آسف، أنا قلت خبر غلط».

وأكمل: «فأنا ما اتعودتش أقول خبر غلط خالص، فأنا بقول لك خبر وبقول لك والله العظيم خبري صحيح بنسبة 1000%، مع كل احترامي لكل الزملاء اللي بيقولوا غير كده، هم أحرار، لهم كل الحرية».

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن سلامة الشناوي هي الأمر الأهم، قائلًا: «لكن أنا بتأكد لك من صحة الخبر، وبعدين ده أنا بقولك: الراجل سليم والحمد لله بيتمرن، فأنت تفرح؟، ما تيجي تقول مثلاً تروح تزور واحد مريض فتلاقيه سليم.. بتفرح ولا بتزعل؟، أنت رايح له، لما تلاقيه سليم؛ تقول: الله، ما شاء الله، الحمد لله والشكر لله، فالحمد لله والشكر لله الراجل سليم، هل في هنا حاجة غلط؟! سبحانك يا رب!».

شوبير محمد الشناوي الأهلي تصريحات شوبير

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