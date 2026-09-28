قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاتسيو يعلن رحيل الإسباني باتريسيو جابارون إلى الاتفاق الإماراتي
حماة الوطن: توجيهات الرئيس السيسي بحماية الأطفال تعكس رؤية استباقية لمواجهة تحديات العصر
النيران التهمت الواجهة.. السيطرة على حريق بمحيط قسم شرطة الأزبكية| صور
مقترح برلماني يطالب بإلزام شركات الشحن والتوصيل بالتأمين على عمال الدليفري
شوية هدوء بقى| أمير هشام يشيد بتصريحات حسام حسن: كان مهم تدارك الموقف
حكم قضائي جديد.. براءة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من سب وقذف مرتضى منصور
المخرج مجدي أبو عميرة رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان بردية السينمائي دورة خالد صالح
منتخب الناشئين يواصل استعداداته لمواجهة كولومبيا في بطولة الصداقة الدولية
زاد العزة 285.. الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة بآلاف الأطنان من المساعدات لغزة
مش أول مرة.. حسام حسن: محمد صلاح سبق وغاب أمام كاب فيردي وموريتانيا لنفس السبب
«الراجل سليم وبيتمرن إيه اللي يزعل؟».. شوبير يرد على الانتقادات بعد تصريحاته عن الشناوي
الرئيس السيسى يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد أول أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زاد العزة 285.. الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة بآلاف الأطنان من المساعدات لغزة

قافلة زاد العزة
قافلة زاد العزة
محمود زيدان

اصطفت مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والتموينية والطبية أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، في مشاهد تعكس حجم الجهود المستمرة لإغاثة القطاع من قبل الهلال الأحمر.

وفي هذا السياق، قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية اصطفت أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، قبل توجهها إلى معبر كرم أبو سالم للخضوع لعمليات التدقيق والمراجعة.

وأوضح “قاسم” أن القافلة، وهي الـ285 ضمن سلسلة قوافل "زاد العزة"، تحمل أكثر من 3000 طن من المساعدات الغذائية والطبية ومواد الإيواء، إلى جانب كميات من الوقود والغاز والبنزين. وأشار إلى أن عددًا من الشاحنات عاد دون تفريغ حمولته، معتبرًا ذلك مؤشرًا على استمرار العراقيل أمام إدخال المساعدات.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بخروج دفعة جديدة من المرضى والمصابين للعلاج خارج القطاع، في وقت يحتاج فيه أكثر من 20 ألف فلسطيني إلى الرعاية الطبية خارج غزة.

زاد العزة أخبار توك شو غزة الهلال الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

أرشيفية

انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

ترشيحاتنا

اللب

بعد ضبط طن لب مغشوش.. تعرف على أشهر أنواع اللب في الأسواق وكيف تختارها

هاجر الشرنوبي

بفستان أبيض.. شاهد هاجر الشرنوبي تتصدر التريند بجلسة تصوير مع زوجها

الدبلوماسية نجاة امرابي تحصل على الدكتوراه في الدراسات الإعلامية

بمرتبة الشرف الأولى.. الدبلوماسية نجاة امرابي تحصل على الدكتوراه في الدراسات الإعلامية

بالصور

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل

بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل
بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل
بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل

أبيض X أسود.. روجينا تخطف الأنظار رفقة زوجها

روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد