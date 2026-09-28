زاد العزة 285.. الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة بآلاف الأطنان من المساعدات لغزة

اصطفت مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والتموينية والطبية أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، في مشاهد تعكس حجم الجهود المستمرة لإغاثة القطاع من قبل الهلال الأحمر.

وفي هذا السياق، قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية اصطفت أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، قبل توجهها إلى معبر كرم أبو سالم للخضوع لعمليات التدقيق والمراجعة.

وأوضح “قاسم” أن القافلة، وهي الـ285 ضمن سلسلة قوافل "زاد العزة"، تحمل أكثر من 3000 طن من المساعدات الغذائية والطبية ومواد الإيواء، إلى جانب كميات من الوقود والغاز والبنزين. وأشار إلى أن عددًا من الشاحنات عاد دون تفريغ حمولته، معتبرًا ذلك مؤشرًا على استمرار العراقيل أمام إدخال المساعدات.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بخروج دفعة جديدة من المرضى والمصابين للعلاج خارج القطاع، في وقت يحتاج فيه أكثر من 20 ألف فلسطيني إلى الرعاية الطبية خارج غزة.