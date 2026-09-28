مدبولي: محورا الثقافة والخطاب الديني ركيزتان جوهريتان في إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان

أفادت قناة أكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ قليل، بانه في إطار استعدادات الحكومة لتنظيم مؤتمر شهر أكتوبر بتكليف من الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته التحضيرية بلقاء وزيري الأوقاف والتعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة.



وقالت إكسترا نيوز، إن رئيس الوزراء يشدد على ضرورة أن يشهد المؤتمر استعراضا شاملا لأبرز التحديات الراهنة التي تواجه العمل الثقافي والدعوي وآليات التعامل الفاعل معها

وتابعت قناة أكسترا نيوز، أن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على أن محورا الثقافة والخطاب الديني ركيزتان جوهريتان في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان.

