الجيزة.. افتتاح معرض الحرف اليدوية والتراثية بمنطقة الأهرامات

افتتحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، بالإنابة عن الدكتور المحافظ، معرض الحرف اليدوية والتراثية بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، في نسخته رقم (58)، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية وتوفير فرص لتسويق منتجاتهم.

ويستمر المعرض خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة 42 عارضًا من محافظة الجيزة، إلى جانب عدد من الجمعيات والمؤسسات الداعمة للحرفيين، حيث يتيح المعرض عرض وتسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية أمام زوار المنطقة الأثرية.

وتضم المعروضات مجموعة متنوعة من المنتجات، من بينها السجاد اليدوي، والمشغولات الجلدية، ومنتجات الحلفا وجريد النخل، والكتان، والبافن، والمشغولات النحاسية والزجاجية، والأحجار الكريمة، إلى جانب عبايات كرداسة.

وأكدت نائب المحافظ أن محافظة الجيزة تواصل دعم الحرف اليدوية والتراثية باعتبارها أحد مكونات الهوية الثقافية، من خلال إتاحة فرص مناسبة للحرفيين لعرض منتجاتهم وفتح قنوات جديدة للتسويق، خاصة بالمناطق السياحية، بما يسهم في دعم أصحاب المشروعات والحفاظ على الحرف التراثية.

حضر الافتتاح محمد مرعي سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، واللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، ورانيا نبيل منسق أيادي مصر بالجيزة، وعدد من ممثلي شركة أوراسكوم بيراميدز للترفيه.