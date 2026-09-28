رئيس الوزراء: اهتمام بالغ بتأهيل الشباب والنشء باعتباره استثمارا مباشرا في مستقبل الوطن

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أن الحكومة تسعى للاستفاضة في طرح الموضوعات المختلفة، وإعطاء الفرصة للمفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات للمشاركة؛ ليكون فرصة لعرض مختلف الملفات والتحديات والرؤى المستقبلية وتناولها بشفافية ومصداقية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الاثنين. جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، في إطار بدء استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المُقرر عقده في أكتوبر المقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة، فإن تأهيل الشباب والنشء يحظى باهتمام بالغ من الدولة، باعتباره استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن، وذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأضاف أن إعداد أجيال واعية ومؤهلة علميًا وعمليًا يمثل أساس بناء كوادر قادرة على القيادة وصناعة القرار، بما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة ويعزز من استقرار وتقدم المجتمع، فضلا عن أهمية البرنامج الوطني لاكتشاف ورعاية الموهوبين".

وأكد مدبولي ضرورة الاستفادة من إمكانات الأكاديمية الوطنية للتدريب في مجال اختيار وتأهيل القيادات، وتمكينها من المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية.

ولفت إلى ضرورة تسليط الضوء، خلال الجلسة المخصصة لهذا القطاع، على أبرز التحديات والمشكلات والقضايا التي تهم الشباب المصري، وقطاع الشباب والرياضة لنضعها أمام المفكرين والمثقفين والمواطنين؛ للمشاركة في مناقشتها ونحدد خارطة طريق للتغلب على هذه التحديات، مع الاستعداد التام للرد على ما يثار حول هذه القضايا بشفافية، باعتبار أن مصلحة الوطن وشبابه هو الشغل الشاغل لنا جميعا.