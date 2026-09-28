عدي الدباغ يبحث عن عرض قطري للرحيل عن الزمالك في يناير| خاص

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وموقفه من الاستمرار مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

الدباغ يخطط للرحيل في يناير

وقال المصدر إن عدي الدباغ يبحث عن عرض من أحد أندية الدوري القطري؛ تمهيدًا للرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، على طريقة البرازيلي خوان بيزيرا، الذي انتقل مؤخرًا إلى شباب الأهلي الإماراتي.

وأوضح المصدر أن وكيل أعمال اللاعب أبلغ الدباغ بوجود اهتمام من أحد الأندية القطرية بالتعاقد معه في يناير المقبل، مشيرًا إلى أن العرض المنتظر قد يمنح المهاجم الفلسطيني راتبًا يفوق ما يحصل عليه حاليًا مع الزمالك بفارق كبير.

وأشار إلى أن تحركات عدي الدباغ ووكيله تأتي رغم ارتباط عدي الدباغ بعقد مع الزمالك يمتد لمدة 4 مواسم، حتى صيف عام 2030، بعدما انضم إلى الفريق الأبيض قادمًا من شارلروا البلجيكي في أغسطس 2025.

وأضاف المصدر أن عقد الدباغ مع الزمالك يتضمن حصوله على راتب سنوي يقدر بنحو 350 ألف دولار أو يورو، بجانب المكافآت ونسبة زيادة سنوية، فيما بلغت قيمة انتقاله إلى القلعة البيضاء نحو 400 ألف دولار.