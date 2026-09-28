سامح السيد: وزير التموين يوافق على إدراج الدواجن والبيض على بطاقات التموين في هذا الموعد

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن ما حدث في الفترة الماضية لم يكن رفعًا للأسعار، بل كان هناك فائضا في الإنتاج أدى إلى انخفاض الأسعار، وبعد دخول المدارس وزيادة الطلب؛ عادت الأسعار إلى معدلها الطبيعي.

وأضاف خلال برنامج "من ماسبيرو" أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تتراوح بين 95 و100 جنيه، وأن بيعها بـ120 إلى 150 جنيهًا يعد سعرًا عادلًا، خصوصًا أن مدخلات الإنتاج ثابتة منذ سنة كاملة.

وكشف عن مفاجأة، وهي موافقة وزير التموين على إدراج الدواجن والبيض على بطاقات التموين اعتبارًا من يناير 2027، لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأكد أن أسعار الدواجن والبيض في مصر من الأرخص والأكثر أمانًا، وأن ما حدث يعد درسًا للمستهلك المصري، لأن تراجع الطلب أدى إلى انخفاض الأسعار.