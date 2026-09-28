المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف تفاصيل الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر أكتوبر

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المؤتمر الذي ستقدم فيه الحكومة رؤيتها للرأي العام سيعقد في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، موضحاً أنه سيمتد على مدار أكثر من يوم وليس يوماً واحداً.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر ستشهد تباعاً إقامة عدد من جلسات الحوار في مختلف القطاعات التي يستهدفها المؤتمر، للاستماع إلى آراء المتخصصين والمعنيين في مختلف القضايا المطروحة لمناقشتها، مشيراً إلى أن الرؤية والمعلومات الكاملة ستتضح في غضون أيام.

وأضاف المستشار محمد عادل أن الهدف الرئيسي للمؤتمر يتمثل في رد الحكومة على تساؤلات الرأي العام وشواغلهم المختلفة تجاه عدد من الرؤى المستقبلية لعمل الحكومة خلال المحاور التي سيتم مناقشتها.