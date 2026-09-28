التموين: لا زيادة في أسعار الخبز السياحي.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

أكد عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار العمل بالتوجيه الوزاري الصادر بتاريخ 12 مارس والمتعلق بتحديد أوزان وأسعار الخبز السياحي والأفرنجي، مشدداً على أنه لا سماح بأي زيادة في الأسعار أو نقص في الأوزان المقررة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي محاولات للتلاعب.

وأوضح وكيل وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الأوزان والأسعار المحددة رسمياً تلزم المخابز السياحية والأفرنجية بما يلي: الخبز السياحي: رغيف وزن 80 جراماً بسعر 2 جنيه، رغيف وزن 60 جراماً بسعر 1.5 جنيه،رغيف وزن 40 جراماً بسعر جنيه.

الخبز الأفرنجي (الفينو)

وبالنسبة للخبز الأفرنجي رغيف وزن 50 جراماً بسعر 2 جنيه، رغيف وزن 40 جراماً بسعر 1.5 جنيه، رغيف وزن 30 جراماً بسعر 1 جنيه.

وأشار عبد النعيم إلى أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تواصل شن حملاتها الميدانية والمرور الدوري على المخابز السياحية والأفرنجية، من خلال تنفيذ محاولات شراء تجريبية ومراقبة حركة البيع للتعرف على المخابز المخالفة وضبطها.

وأضاف أنه في حال ثبوت المخالفة والتلاعب، يتم على الفور تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

وأشار إلى معاقبة كل من يرفع الأسعار بالمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، بينما يُعاقب كل من يتلاعب بالأوزان بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.