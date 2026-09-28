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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بأحدث التقنيات.. مستشفى الدعاة تنجح في إجراء حالات قسطرة قلبية بالغة التعقيد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد سعيد

واصلت مستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جهودها في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ونجح قسم القسطرة القلبية بالمستشفى في إجراء حالات قسطرة علاجية بالغة التعقيد لمرضى يعانون من ضيق شديد وتكلسات متقدمة بالشرايين التاجية، باستخدام تقنيات طبية متقدمة للتعامل مع هذه الحالات الدقيقة.

مستشفى الدعاة تنجح في إجراء حالات قسطرة قلبية بالغة التعقيد

واعتمد الفريق الطبي خلال الإجراءات العلاجية على تقنيات متخصصة لتوسيع الشرايين والتعامل مع التكلسات الشديدة، إلى جانب تركيب الدعامات الدوائية، من بينها البالونة التصادمية (IVL)، والشنيور الطبي (Rotational Atherectomy)، والموجات الصوتية داخل الشرايين التاجية (IVUS).

ويأتي هذا النجاح في إطار حرص مستشفى الدعاة على تطوير إمكاناتها الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، والاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات الطبية المتخصصة في مجال القسطرة القلبية.

وتتقدم إدارة مستشفى الدعاة بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية، تحت رعاية وتوجيهات اللواء طبيب ياسر حسن - رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة الدكتور هاني فايد - استشاري أمراض القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، والدكتور هيثم القاضي - استشاري أمراض القلب والقسطرة بمستشفى بنها التعليمي، والأستاذ الدكتور أيمن حازم خميس - بجامعة عين شمس، والدكتور عمرو يحيى - أخصائي القلب والقسطرة، والدكتور شريف يحيى - أخصائي القلب والقسطرة، تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذه الحالات الطبية الدقيقة.

وتواصل مستشفى الدعاة جهودها لتطوير منظومة الرعاية الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، بما يسهم في تقديم رعاية طبية متخصصة وفق أحدث الأساليب والتقنيات الطبية.

مستشفى الدعاة تنجح في إجراء حالات قسطرة قلبية بالغة التعقيد مستشفى الدعاة وزير الأوقاف وزارة الأوقاف الأوقاف

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