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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

البنت ماتت.. القبض على قائد سيارة نقل صدم طالبة بالمطرية

الحادث
الحادث
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام قائد سيارة "نقل" بالإصطدام بإحدى الفتيات محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها بالقاهرة.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المطرية بحدوث مصادمة ومتوفاة بأحد الشوارع بدائرة القسم .. وبالإنتقال فى حينه تبين أنه حال عبور (طالبة سن 14 "متوفاة إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم" – مقيمة بدائرة القسم) بأحد الطرق بدائرة القسم إصطدم بها قائد سيارة "نقل" مما أدى لإصابتها التى أودت بحياتها ، وبسؤال قائد السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية)، إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه دون قصد.


تم التحفظ على السيارة.. واتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية سيارة طالبة

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