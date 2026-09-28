بكفالة.. الشرطة البريطانية تفرج عن المعتقلين الـ 5 في حادث «قاعدة فيرفورد»

أعلن رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية لورانس تايلور، اليوم الإثنين، الإفراج بكفالة عن المعتقلين الخمسة على خلفية الحادث الأمني الذي وقع أمس بالقرب من قاعدة "فيرفورد" الجوية الملكية التي تستضيف قوات أمريكية.

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية- خلال مؤتمر صحفي أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"- إنه في الساعات الأولى من صباح أمس تلقت الشرطة بلاغات بشأن وجود مركبات مشبوهة في محيط قاعدة "فيرفورد"، ونتيجة لذلك استجاب رجال الشرطة المسلحون وألقوا القبض على خمسة أشخاص للاشتباه بارتكابهم جرائم بموجب قانون المتفجرات، ثم للاشتباه بإعدادهم لعمل إرهابي بموجب قانون الإرهاب.

وأضاف أن الرجال الخمسة كانوا يسافرون في 3 مركبات، وقد خضغت المركبات الثلاثة إلى تفتيش موسع بمساعدة الأصول العسكرية وخبراء الأدلة الجنائية.

وتابع "ما يزال لدينا موارد كبيرة منتشرة في موقع الحادث، وما يزال الطوق الأمني مفروضا في ظل مواصلة المحققين لعملهم، ونأمل في تخفيض هذه الإجراءات في وقت لاحق اليوم، وإعادة المواطنين (الذين تم إجلائهم) إلى منازلهم".

وأوضح أنه "في أعقاب إجراء مقابلات وتحقيقات موسعة، فقد تم إطلاق سراح الرجال الخمس الذين اعتقلوا، بكفالة من الشرطة"، مضيفا "هذا لا يعني أن التحقيقات انتهت، فهم يخضعون لشروط صارمة بشأن تحركاتهم واتصالاتهم بأشخاص آخرين، ولا يزالون يخضعون للتحقيق في الوقت الذي نستكشف فيه مسارات متعددة للتحقيق".

وحول ما إذا كان السياق الجيوسياسي يلقي بظلاله على الحادث؛ أكد تايلور أنه يتم النظر في القضية من جميع الزوايا، بما في ذلك احتمالية أن يكون هذا العمل قد اُرتكب من قبل عملاء أو أفراد - إما على علم ودارية منهم بذلك أم لا - نيابة عن دول أجنبية.

وطالب رئيس شرطة مكافحة الإرهاب، المواطنين، بالبقاء يقظين، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للشرطة، مشيرا إلى أن مثل هذا الحادث يعد تذكيرا بأهمية يقظة المواطن.

جدير بالذكر أن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن المشتبه بهم الخمسة المحتجزين على خلفية الحادث الأمني قرب قاعدة "فيرفورد"، مواطنون بريطانيون من لندن، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و25 عاما، وقد تم اعتقالهم بموجب قانون “المتفجرات”؛ للاشتباه في تخطيطهم لعمل إرهابي.

وقالت شرطة مكافحة الإهارب- التي تقود التحقيقات في الحادث- إنها توصلت إلى عدة مسارت جديدة في التحقيق؛ بعد فحص موقع الحادث، وتعمل على فهم أي دوافع وراء الحادث

وأخلت الشرطة البريطانية أكثر من 80 منزلا في إطار العملية التي نفذتها.