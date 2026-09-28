قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول أجهزة تابلت أولى ثانوي للمديريات التعليمية وتوزيعها بالمدارس قريبا
1792 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة في عيد العرش
أبرزها "Ai" وترميم الافلام.. حسين فهمي يكشف تفاصيل الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائي
يا بلاش.. تفاصيل قسط تذكرة مصر للطيران بدون فوائد
ماشي يكسر فى العربيات .. القبض على مهتز نفسيا في المطرية
وزير التموين يتابع خطة عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية والموقف التنفيذي للمشروعات
بكفالة.. الشرطة البريطانية تفرج عن المعتقلين الـ 5 في حادث «قاعدة فيرفورد»
الداخلية تكشف حقيقة ممارسة شخص لأعمال البلطجة في سوهاج
سكن لكل المصريين 9.. شروط الدخل وحجز 15 ألف شقة
محافظ الجيزة يستقبل سفير أوزبكستان لبحث فرص التعاون المشترك
61 مليون طن من الأنقاض تخفي 10 آلاف جثة.. غزة تواجه أكبر عملية تطهير في التاريخ الحديث
تضارب بين واشنطن وطهران.. ترامب يتحدث عن مفاوضات وإيران تنفي وجودها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بكفالة.. الشرطة البريطانية تفرج عن المعتقلين الـ 5 في حادث «قاعدة فيرفورد»

حادث قاعدة "فيرفورد"
حادث قاعدة "فيرفورد"
أ ش أ

أعلن رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية لورانس تايلور، اليوم الإثنين، الإفراج بكفالة عن المعتقلين الخمسة على خلفية الحادث الأمني الذي وقع أمس بالقرب من قاعدة "فيرفورد" الجوية الملكية التي تستضيف قوات أمريكية.

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية- خلال مؤتمر صحفي أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"- إنه في الساعات الأولى من صباح أمس تلقت الشرطة بلاغات بشأن وجود مركبات مشبوهة في محيط قاعدة "فيرفورد"، ونتيجة لذلك استجاب رجال الشرطة المسلحون وألقوا القبض على خمسة أشخاص للاشتباه بارتكابهم جرائم بموجب قانون المتفجرات، ثم للاشتباه بإعدادهم لعمل إرهابي بموجب قانون الإرهاب.

وأضاف أن الرجال الخمسة كانوا يسافرون في 3 مركبات، وقد خضغت المركبات الثلاثة إلى تفتيش موسع بمساعدة الأصول العسكرية وخبراء الأدلة الجنائية.

وتابع "ما يزال لدينا موارد كبيرة منتشرة في موقع الحادث، وما يزال الطوق الأمني مفروضا في ظل مواصلة المحققين لعملهم، ونأمل في تخفيض هذه الإجراءات في وقت لاحق اليوم، وإعادة المواطنين (الذين تم إجلائهم) إلى منازلهم".

وأوضح أنه "في أعقاب إجراء مقابلات وتحقيقات موسعة، فقد تم إطلاق سراح الرجال الخمس الذين اعتقلوا، بكفالة من الشرطة"، مضيفا "هذا لا يعني أن التحقيقات انتهت، فهم يخضعون لشروط صارمة بشأن تحركاتهم واتصالاتهم بأشخاص آخرين، ولا يزالون يخضعون للتحقيق في الوقت الذي نستكشف فيه مسارات متعددة للتحقيق".

وحول ما إذا كان السياق الجيوسياسي يلقي بظلاله على الحادث؛ أكد تايلور أنه يتم النظر في القضية من جميع الزوايا، بما في ذلك احتمالية أن يكون هذا العمل قد اُرتكب من قبل عملاء أو أفراد - إما على علم ودارية منهم بذلك أم لا - نيابة عن دول أجنبية.

وطالب رئيس شرطة مكافحة الإرهاب، المواطنين، بالبقاء يقظين، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للشرطة، مشيرا إلى أن مثل هذا الحادث يعد تذكيرا بأهمية يقظة المواطن.

جدير بالذكر أن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن المشتبه بهم الخمسة المحتجزين على خلفية الحادث الأمني قرب قاعدة "فيرفورد"، مواطنون بريطانيون من لندن، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و25 عاما، وقد تم اعتقالهم بموجب قانون “المتفجرات”؛ للاشتباه في تخطيطهم لعمل إرهابي.

وقالت شرطة مكافحة الإهارب- التي تقود التحقيقات في الحادث- إنها توصلت إلى عدة مسارت جديدة في التحقيق؛ بعد فحص موقع الحادث، وتعمل على فهم أي دوافع وراء الحادث

وأخلت الشرطة البريطانية أكثر من 80 منزلا في إطار العملية التي نفذتها.

مكافحة الإرهاب لورانس تايلور قاعدة فيرفورد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

التوقيت الشتوي

موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. التوقيت الشتوي ومواعيد غلق المحال والمطاعم

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

إدريسا تيام

ليس إدريسا تيام.. الأهلي يكشف مركز الصفقة الأجنبية المنتظرة في يناير .. تفاصيل مهمة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

ترشيحاتنا

اجتماع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة خطة عمل الوزارة

وزير التموين يتابع خطة تطوير التجارة الداخلية ويوجه بسرعة تطوير الأسواق والمناطق التجارية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5 أيام

وزير المالية خلال الاجتماع

وزير المالية: «سندات الباندا» نموذج ناجح للتمويل المبتكر

بالصور

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مضبوط

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: شكرا وزارة الداخلية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

المزيد