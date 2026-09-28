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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات جديدة خلال التعاملات مع استمرار تأثر السوق المحلية بالتغيرات التي يشهدها المعدن النفيس عالميا.

ويترقب المواطنون والمستثمرون أسعار الذهب بصورة مستمرة للتعرف على أحدث مستويات البيع والشراء قبل الإقبال على شراء المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال التعاملات الحالية المستويات التالية.

عيار 24 بلغ سعر البيع نحو 6985 جنيها بينما سجل سعر الشراء نحو 6915 جنيها.

عيار 21 بلغ سعر البيع نحو 6110 جنيهات بينما سجل سعر الشراء نحو 6050 جنيها.

عيار 18 بلغ سعر البيع نحو 5235 جنيها بينما سجل سعر الشراء نحو 5185 جنيها.

عيار 14 بلغ سعر البيع نحو 4075 جنيها بينما سجل سعر الشراء نحو 4035 جنيها.

الجنيه الذهب بلغ سعر البيع نحو 48880 جنيها بينما سجل سعر الشراء نحو 48400 جنيه.

الأونصة بالجنيه بلغ سعر البيع نحو 217190 جنيها بينما سجل سعر الشراء نحو 215060 جنيها.

الأونصة بالدولار سجلت نحو 4143.36 دولار.

حركة أسعار الذهب في السوق المحلية

تتأثر أسعار الذهب بعدد من المتغيرات الاقتصادية والمالية محليا وعالميا والتي تنعكس بصورة مباشرة على حركة المعدن النفيس خلال التعاملات.

ويعد سعر الأوقية في الأسواق العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه من أبرز المؤشرات المرتبطة بحركة أسعار الذهب داخل السوق.

كما تؤثر حركة العرض والطلب في مستويات الأسعار المحلية إلى جانب حجم الإقبال على شراء أو بيع المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

وقد تتغير أسعار الذهب أكثر من مرة خلال اليوم الواحد نتيجة تحركات الأسواق العالمية أو تغيرات أسعار الصرف أو اختلاف مستويات الطلب والمعروض في السوق المحلية.

المصنعية والدمغة

ولا تمثل أسعار الذهب المعلنة للجرام التكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية حيث تضاف إليها قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى وفقا لنوع المشغولة وتصميمها وتكلفة تصنيعها والتاجر.

وتختلف قيمة المصنعية من قطعة ذهبية إلى أخرى كما تختلف من تاجر لآخر وفقا لطبيعة المشغولة وطريقة تصنيعها والتصميم المستخدم فيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ترتبط حركة أسعار الذهب بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي تتابعها الأسواق العالمية والمحلية بشكل مستمر.

وتأتي قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية ضمن أبرز المؤشرات التي تؤثر في تحركات الذهب نتيجة انعكاسها على توجهات المستثمرين وحركة الأصول المختلفة.

كما ترتبط أسعار الذهب عالميا بحركة الدولار الأمريكي حيث يمكن أن تؤثر التغيرات في قيمة العملة الأمريكية على سعر المعدن النفيس في الأسواق العالمية وهو ما ينعكس بدوره على السوق المحلية.

وتراقب الأسواق معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى لما لها من تأثير على توقعات المستثمرين واتجاهات حركة الذهب.

كما يمكن أن تؤثر التطورات الاقتصادية والأزمات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية على المعدن النفيس نتيجة تغير مستويات المخاطر وتوجهات المستثمرين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار

يحظى الذهب باهتمام عدد من المواطنين في مصر باعتباره أحد الخيارات المستخدمة في حفظ جزء من المدخرات وتنويعها حيث تتعدد طرق اقتنائه بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية وفقا لهدف الشراء.

وتلقى السبائك والجنيهات الذهبية اهتماما من الراغبين في اقتناء الذهب بغرض الادخار بينما ترتبط المشغولات الذهبية في جانب كبير منها بالاستخدام الشخصي والمناسبات المختلفة.

وتظل متابعة سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه وحركة العرض والطلب من أبرز المؤشرات التي تساعد المواطنين والمستثمرين على متابعة التغيرات اليومية في أسعار الذهب داخل السوق المصرية.

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