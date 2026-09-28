نجاح دولي متواصل في مدينتي.. انطلاق ثاني بطولات جولة التطوير الآسيوية للجولف| فيديو

انطلقت صباح اليوم فعاليات ثاني بطولات جولة التطوير الآسيوية للجولف «Asian Development Tour» من نادي مدينتي للجولف، وهي البطولة الرابعة عشرة ضمن سلسلة «جولف مصر»، بمشاركة نخبة من لاعبي الجولف المحترفين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد يومين فقط من ختام أولى بطولات الجولة الآسيوية، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى المنافسات والمشاركة الدولية الواسعة وتستمر البطولة الثانية للجولة الاسيوية حتى 1 أكتوبر المقبل .

وأكد عمر هشام طلعت أن استضافة بطولات جولة التطوير الآسيوية في نادي مدينتي للجولف تمثل حدثًا دوليًا جديدًا يعزز حضور مصر على خريطة رياضة الجولف العالمية، ويدعم مكانتها كوجهة متميزة لاستضافة البطولات الدولية.

من جانبه، أشاد كين كودو، المدير الفني لجولة التطوير الآسيوية للجولف، بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد المصري للجولف في دعم وتطوير اللعبة واستضافة البطولات الدولية للمحترفين، مشيرًا إلى أن جهود ورؤية عمر هشام كان لها دور مهم في إقامة هذه البطولات ونجاحها.

وأشاد أحمد مرجان، لاعب الجولف المحترف المصري، بالدعم الذي يقدمه الاتحاد المصري للجولف للاعبين، بما يسهم في تطوير مستوى اللاعبين. وأعرب شون راموس، الفائز بأولى بطولات جولة التطوير الآسيوية في مدينتي، عن سعادته بالمشاركة في البطولة، مؤكدًا أن زيارته الأولى إلى مصر كانت تجربة رائعة .