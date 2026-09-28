قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيران التهمت الواجهة.. السيطرة على حريق بمحيط قسم شرطة الأزبكية| صور
مقترح برلماني يطالب بإلزام شركات الشحن والتوصيل بالتأمين على عمال الدليفري
شوية هدوء بقى| أمير هشام يشيد بتصريحات حسام حسن: كان مهم تدارك الموقف
حكم قضائي جديد.. براءة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من سب وقذف مرتضى منصور
المخرج مجدي أبو عميرة رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان بردية السينمائي دورة خالد صالح
منتخب الناشئين يواصل استعداداته لمواجهة كولومبيا في بطولة الصداقة الدولية
زاد العزة 285.. الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة بآلاف الأطنان من المساعدات لغزة
مش أول مرة.. حسام حسن: محمد صلاح سبق وغاب أمام كاب فيردي وموريتانيا لنفس السبب
«الراجل سليم وبيتمرن إيه اللي يزعل؟».. شوبير يرد على الانتقادات بعد تصريحاته عن الشناوي
الرئيس السيسى يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد أول أكتوبر
الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر
سفير اليابان بالقاهرة: الجامعة المصرية اليابانية نموذج متميز للشراكة التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نجاح دولي متواصل في مدينتي.. انطلاق ثاني بطولات جولة التطوير الآسيوية للجولف| فيديو

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

انطلقت صباح اليوم فعاليات ثاني بطولات جولة التطوير الآسيوية للجولف «Asian Development Tour» من نادي مدينتي للجولف، وهي البطولة الرابعة عشرة ضمن سلسلة «جولف مصر»، بمشاركة نخبة من لاعبي الجولف المحترفين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد يومين فقط من ختام أولى بطولات الجولة الآسيوية، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى المنافسات والمشاركة الدولية الواسعة وتستمر البطولة الثانية للجولة الاسيوية حتى 1 أكتوبر المقبل .

وأكد عمر هشام طلعت أن استضافة بطولات جولة التطوير الآسيوية في نادي مدينتي للجولف تمثل حدثًا دوليًا جديدًا يعزز حضور مصر على خريطة رياضة الجولف العالمية، ويدعم مكانتها كوجهة متميزة لاستضافة البطولات الدولية.

من جانبه، أشاد كين كودو، المدير الفني لجولة التطوير الآسيوية للجولف، بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد المصري للجولف في دعم وتطوير اللعبة واستضافة البطولات الدولية للمحترفين، مشيرًا إلى أن جهود ورؤية عمر هشام كان لها دور مهم في إقامة هذه البطولات ونجاحها.

وأشاد أحمد مرجان، لاعب الجولف المحترف المصري، بالدعم الذي يقدمه الاتحاد المصري للجولف للاعبين، بما يسهم في تطوير مستوى اللاعبين. وأعرب شون راموس، الفائز بأولى بطولات جولة التطوير الآسيوية في مدينتي، عن سعادته بالمشاركة في البطولة، مؤكدًا أن زيارته الأولى إلى مصر كانت تجربة رائعة .

طلعت مصطفى تعاقد عمر هشام طلعت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

أرشيفية

انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

ترشيحاتنا

الحريق

بدون خسائر.. حريق في محيط قسم شرطة الأزبكية والحماية المدنية تسيطر عليه

المتهم

ضبط شخص يدير موقعين لبث مقاطع خادشة للحياء

أم سجدة

في قضية غسل الأموال .. تأجيل محاكمة البلوجر أم سجدة لجلسة 22 أكتوبر

بالصور

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل

بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل
بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل
بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل

أبيض X أسود.. روجينا تخطف الأنظار رفقة زوجها

روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد