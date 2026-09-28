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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي الجبهة الوطنية: توجيهات الرئيس السيسي بحماية الأطفال تعكس رؤية استباقية لمواجهة تحديات العصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور أحمد فتحي، عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية الأطفال من مخاطر ومحتوى منصات التواصل الاجتماعي؛ تعكس اهتمام الدولة المصرية ببناء بيئة رقمية آمنة، تضع حماية النشء وصون المجتمع في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع التوسع في مسارات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.

وقال فتحي إن التعامل مع التطور المتسارع في وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لم يعد ترفًا، وإنما أصبح ضرورة تفرضها طبيعة العصر، خاصة في ظل الاستخدام المتزايد لهذه المنصات بين الأطفال والشباب، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي الرقمي لدى الأسر والأطفال، ورفع قدرتهم على التعامل الآمن والمسؤول مع التكنولوجيا ومحتوياتها المختلفة.

الدولة تتبنى رؤية متوازنة في التعامل مع التكنولوجيا

وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متوازنة في التعامل مع التكنولوجيا، تقوم على الاستفادة من إمكاناتها الهائلة في تحقيق التنمية، مع العمل في الوقت ذاته على الحد من المخاطر والآثار السلبية التي قد تنتج عن سوء الاستخدام، لا سيما ما يتعلق بالأطفال والفئات الأكثر احتياجًا للحماية والتوعية.

وأشار عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بملفات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؛ يمثل أحد المحاور المهمة في بناء اقتصاد رقمي قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس بمواكبة أحدث ما وصل إليه العالم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تعكس إدراكًا لأهمية هذه التقنيات في صياغة مستقبل التنمية.

وأوضح فتحي أن توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة يمثل ركيزة أساسية لتطوير تطبيقات وحلول ذكية تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وخلق فرص جديدة أمام الشباب، فضلًا عن دعم قطاعات الإنتاج والخدمات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن تعظيم العائد التنموي من الذكاء الاصطناعي لا يتوقف على امتلاك التكنولوجيا فقط، وإنما يتطلب الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير مهارات الشباب، ودعم البحث والابتكار، إلى جانب وضع أطر تضمن الاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات الحديثة.

وأكد الدكتور أحمد فتحي أن الجمع بين التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبين تعزيز الحماية الرقمية للأطفال والمجتمع، يعكس رؤية شاملة تستهدف بناء مجتمع رقمي أكثر وعيًا وأمانًا وقدرة على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة التكنولوجية، بما يتوافق مع أهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتعميق أثر التحول الرقمي على حياة المواطنين.

حماة الوطن الرئيس السيسي حماية الأطفال تحديات العصر الرقمي

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