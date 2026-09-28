تعاون مشترك بين وزارتي المالية المصرية والقطرية لتبادل الخبرات في السياسات المالية والضريبية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.

قال الوزير، خلال لقائه مع علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدوحة، إن توسيع الشراكات المصرية القطرية، يُعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

أشار إلى أننا نستهدف تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري المتبادل بين مصر وقطر في قطاعات الطاقة والسياحة.

أوضح الوزير، أننا حريصون على تشجيع المشروعات المشتركة بين الشركات المصرية والقطرية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة لصالح البلدين، لافتًا إلى أهمية التعاون المشترك بين وزارتي المالية المصرية والقطرية لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال السياسات المالية والضريبية.